Après avoir dit au revoir déchirant au chef Hindrigo «Kiko» Lorran, l’équipage de l’équipe de sous le pont méditerranéen a besoin d’un chef – et maintenant.

Ironiquement, le petit ami de Malia White, qui est chef de yacht, vient lui rendre visite au moment où Lorran fait sa sortie. Le capitaine Sandy Yawn prend le vent de son arrivée et lui demande son CV lorsqu’elle apprend qu’il est chef de yacht.

«Et il est comme un vrai chef», dit Yawn à White. «Est-il actuellement employé?» Christine «Bugsy» Drake explique qu’elle pensait la même chose. White dit qu’il est juste indépendant pour le moment. Yawn a un moment d’ampoule. «Voulez-vous qu’il m’envoie son CV? Si vous êtes à l’aise avec ça. Ce serait génial. » White a l’air un peu abasourdi.

Une indication que Checketts pourrait finir par être le chef est cachée dans les aperçus du prochain épisode. Bien que le ragoût en chef Hannah Ferrier semble agité que Jessica More et Rob Westergaard se soient associés, White est vu en train de dire sévèrement, peut-être à Ferrier, «de se lever et de partager une cabane». Ferrier et White sont des compagnons de lit. On voit plus tard Ferrier dire à Westergaard et à More qu’elle manque à Lorran et qu’elle en a besoin.

Le petit ami de Malia White, Tom Checketts est un fin gourmet

Le chef Tom Checketts est définitivement un gourmand. Son Instagram est rempli de photos de White ou de plats assez étonnants. L’année dernière, il a montré à ses abonnés Instagram comment il fabriquait des pâtes à l’encre de seiche. «Pâtes à l’encre de seiche pour les tortellini au homard», a-t-il légendé son message.

Il est également un pro de la pâtisserie. Il a montré une photo de tiramisu et une tarte au chocolat qui est un bonbon pour les yeux. Checketts a également partagé une vidéo montrant comment il tempérait le chocolat. «Du chocolat tempéré vaporisé sur un parfait aux arachides. 1 élément du dessert invité », écrit-il.

Comme de nombreux chefs, il semble également apprécier les protéines. Checketts a partagé une photo d’un marché où de la viande fumée était suspendue à un chariot. Il a montré à ses adeptes comment il cuisinait un steak à la perfection dans un Big Green Egg. Checketts a également fumé du saumon dans le Big Green Egg.

Checketts aime utiliser des ingrédients d’origine éthique. «Quelques-uns de la semaine dernière dans la cuisine. Les ingrédients d’origine éthique sont une partie si importante d’être un chef, en particulier sur un yacht où nous avons la possibilité de le faire. Nous devons tous respecter les ingrédients tout au long du cycle de la vie », a-t-il déclaré en mai. Il a inclus une série de plats incroyables qu’il a récemment préparés.

Un autre couple à bord?

Si Checketts rejoint l’équipage, lui et White seront le deuxième couple à bord. White et Checketts sont ensemble depuis plus d’un an et ont travaillé ensemble dans le passé. En octobre, elle a célébré un an avec Checketts.

Elle l’a qualifié de «personne préférée» dans un post Instagram. Un fan lui a dit de sortir avec un autre chef de yacht. Les téléspectateurs ont «rencontré» White quand elle et le chef Adam Glick ont ​​eu une relation tumultueuse pendant la saison 2. Le fan a demandé si elle sortait avec quelqu’un en dehors de l’industrie. «Oui,» répondit-elle. «Mais dans le yachting, nous sortons rarement avec des gens en dehors de l’industrie car notre style de vie est assez difficile pour avoir une vie / relation normale parce que nous sommes toujours en mer. Mon petit ami et moi travaillons sur un yacht en « équipe », ce qui est très courant. «

Restez à l'écoute pour savoir si Checketts est le prochain chef sous le pont.