Le plus grand faux pas royal de Meghan Markle l’a étiquetée sans tact

Être membre d’une famille de haut niveau est tout sauf facile. Garder un secret est pratiquement impossible, car les tabloïds réclament d’être les premiers à rapporter une nouvelle histoire, et ils sautent souvent aux conclusions.

En quelques années à peine, Meghan, duchesse de Sussex, est passée du statut d’actrice qui menait une vie tranquille à Toronto à l’une des femmes les plus célèbres du monde. Alors qu’elle était une célébrité à part entière bien avant de rencontrer le prince Harry, sa popularité a explosé après qu’ils aient annoncé qu’ils étaient dans une relation sérieuse.

Une fois que le couple s’est marié, leur renommée a atteint de nouveaux niveaux. Soudainement, le couple n’avait plus d’intimité et Meghan a dû faire face au fait que les organes de presse rendaient constamment compte de chaque mouvement qu’elle faisait.

La duchesse a vécu un peu de drame au début. Express rapporte que le personnel du palais lui a donné des surnoms méchants et qu’elle n’a pas toujours été représentée sous un jour positif. Voici comment le plus grand faux pas royal de Meghan la faisait paraître égoïste et pourquoi elle n’avait peut-être pas eu le choix.

La plupart des gens imaginent que la vie royale n’est rien de moins qu’un conte de fées, mais ce n’est pas ainsi que cela s’est passé pour Meghan. Elle était connue pour tout, de «Me-Gain» à «Duchesse difficile», et elle était constamment comparée à sa nouvelle belle-sœur, Catherine, duchesse de Cambridge.

En fait, selon Cosmopolitan, la duchesse s’est vite rendu compte que la vie royale pouvait être assez frustrante, et elle a rapidement réalisé que les choses n’allaient pas être faciles. Elle a été harcelée par les médias britanniques, et elle et le prince Harry se sont même sentis obligés de quitter Londres pour échapper aux projecteurs.

Ils n’ont pas trouvé exactement ce qu’ils cherchaient, et cela est arrivé au point où Meghan a été critiquée pour tout, de ses compétences en tant que nouvelle mère à sa situation avec sa famille séparée.

Alors que nous continuons à réfléchir à certaines des organisations soutenues par le duc et la duchesse de Sussex, nous voulions aujourd’hui en savoir plus sur @TheMayhew, une organisation caritative de protection des animaux dont la duchesse est devenue patronne plus tôt cette année. Mayhew croit au pouvoir de la communauté et au lien spécial entre les humains et les animaux, c’est pourquoi leur programmation ne se concentre pas simplement sur le sauvetage des animaux, mais adopte plutôt une approche plus holistique pour façonner la vie des animaux de compagnie et des humains. Leurs chiens et leurs bénévoles TheraPaws visitent désormais non seulement les maisons de soins et les hôpitaux, mais aussi les établissements de santé mentale et les groupes de jeunes – étendant les avantages de la thérapie assistée par les animaux dans des domaines très nécessaires. Ils travaillent également avec la communauté des sans-abri en aidant aux traitements et aux contrôles de leurs animaux de compagnie afin que les plus vulnérables puissent avoir confiance que leur animal restera à leurs côtés. Cette année, Mayhew a poursuivi son travail spécialisé à l’étranger, vaccinant plus de 30 000 chiens contre la rage et d’autres maladies, et donnant aux habitants les moyens d’améliorer le bien-être animal de manière humaine et durable. La duchesse est également fière de créer des opportunités pour les femmes, l’équipe vétérinaire dirigée par des femmes à Kaboul stérilisant 2500 chiens jusqu’à présent cette année. En tant que propriétaire de chien de sauvetage de longue date, la duchesse de Sussex est fière d’être la patronne de Mayhew et les félicite pour le travail vital qu’elles accomplissent chaque jour. Veuillez visiter @TheMayhew pour en savoir plus, alors que Mayhew continue sa contribution très importante à la communauté pour nous tous et les animaux de compagnie qui nous sont chers. Photo © PA / Ivan Flores / Tamara Yoxall

