Le prince Charles prévoit de rester en Écosse pendant une semaine supplémentaire afin de pouvoir pêcher davantage.

Le prince Charles prolonge ses vacances pour pouvoir aller à la pêche.

Le royal de 71 ans et sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles, profitent actuellement de leurs vacances d’été annuelles à Birkhall sur le domaine de Balmoral en Écosse, et le prince tient à rester plus longtemps que prévu afin de pouvoir poursuivre l’un de ses préférés. passe-temps.

Le photographe royal Tim Rooke a écrit sur Twitter: «J’ai peut-être du mal à photographier les membres de la famille royale pendant la pandémie.

« Cependant, les chiens se promènent et le prince de Galles est passé devant moi avec des cannes à pêche sur sa voiture. Bonne pêche dans cette partie de l’Ecosse #royals #PrinceCharles #flyfishing.

« Apparemment, selon un local, il a décidé de rester debout pendant une semaine supplémentaire parce que la pêche est si bonne. (Sic) »

Charles pourrait être rejoint à la pêche par son père, le prince Philip – qui s’est rendu à Balmoral avec sa femme la reine Elizabeth plus tôt cette semaine – car le royal de 99 ans est également connu pour être un fan de la poursuite et aime passer ses jours de vacances attraper la truite et le saumon sur la rivière Dee.

La défunte reine mère était également fan de ce sport et Charles lui succéda en tant que patron de l’Association du saumon et de la truite.

L’épouse de Charles, Camilla, a récemment salué son mari comme l’homme le plus «en forme» de son âge qu’elle connaisse.

La duchesse de 72 ans a déclaré: « C’est probablement l’homme le plus en forme de son âge que je connaisse. Il va marcher et marcher et marcher. Il est comme une chèvre de montagne – il laisse tout le monde à des kilomètres derrière. »

Camilla a profité au maximum de ne pas avoir à s’habiller pendant qu’elle était à l’abri des regards du public et de ne pas entreprendre de tâches officielles en personne, mais elle craint qu’elle ne soit très réticente à cesser de porter son jean le moment venu.

Elle a dit: « Ce sera très difficile de sortir d’eux à nouveau. Je pense que vous entrez dans une sorte de mode de vie, n’est-ce pas? »

