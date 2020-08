2020-08-22 10:30:03

Le duc et la duchesse de Sussex convertissent la maison d’hôtes dans leur nouveau manoir pour sa mère Doria Ragland.

Le couple royal – qui a ensemble son fils Archie, âgé de 15 mois – a récemment acheté une maison de 18000 pieds carrés à Montecito, en Californie et la maison d’hôtes de deux chambres servira de résidence secondaire à Doria, 63 ans, qui réside à Los Angeles.

Une source a déclaré à Us Weekly: « Ils sont en train de convertir la maison d’hôtes en une maison pour Doria, qui prévoit de partager son temps entre Los Angeles et Montecito. »

Et Harry et Meghan ont rattrapé les résidents locaux alors qu’ils s’installaient dans leur nouvelle maison.

Un initié a expliqué: « Ils ont déjà rencontré Orlando Bloom et Katy Perry, qui sont des locaux. Orlando exprimant le prince Harry dans [the HBO Max comedy series] «Le Prince» est devenu une plaisanterie intérieure entre eux. Si vous allez suivre quelqu’un, cela peut aussi bien être la vraie affaire! Et il y a évidemment Ellen [DeGeneres], que Meghan connaît depuis longtemps.

«Beaucoup de locaux sont des PDG, des financiers et leurs familles. Ils ne sont pas du genre à les vendre. Harry et Meghan se sentent enfin heureux, en sécurité et chez eux!»

Pendant ce temps, la nouvelle maison de Meghan, 35 ans et 39 ans, Harry, 35 et 39 ans, comprend neuf chambres et 16 salles de bains et le terrain de cinq acres comprend des oliviers centenaires, des roseraies, un court de tennis, un salon de thé, un cottage pour enfants et une piscine.

La maison principale dispose également d’une bibliothèque, d’un bureau, d’un spa avec un sauna sec et humide séparé, d’une salle de sport, d’une salle de jeux, d’une arcade, d’une salle de projection, d’une cave à vin et d’un garage pour cinq voitures, et aurait été mise à jour avec les derniers systèmes d’éclairage Lutron et Crestron, y compris le contrôle iPad.

Pour plus de confidentialité, il existe plusieurs portes d’accès avant que quiconque puisse s’approcher de la demeure.

Le couple royal a emménagé dans leur nouvelle maison le mois dernier, après avoir séjourné dans le manoir de Tyler Perry à Beverly Hills depuis son déménagement à Los Angeles plus tôt cette année.

Une source a déclaré à la rubrique Page Six du journal New York Post: « Meghan et Harry se sentent enfin seuls, et ça fait du bien. Ils ont acheté cette maison sans l’aide de sa famille, ils ne l’utilisent pas en prêt d’un comme avant, c’est vraiment à eux et ils ont hâte d’en faire une maison.

«Meghan et Harry ont été totalement époustouflés par la générosité de Tyler.

« Ils sont tellement excités de commencer vraiment leur vie ensemble en Californie, mais ils n’oublieront jamais la gentillesse qu’il leur a montré. »

