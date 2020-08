L’effet de levier a réinventé le genre des câpres avec une équipe d’escrocs surnommés hacker, frappeur, grifter, voleur et cerveau. La série a été diffusée pendant cinq saisons sur TNT avant d’être annulée en 2012. Mais pour le plus grand plaisir des fans, la série revient avec la plupart des acteurs originaux. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le redémarrage.

Le «levier» classique se vantait d’un casting avec une chimie remarquable

La prémisse de l’effet de levier original est simple. Timothy Hutton joue le rôle de l’ancien enquêteur des assurances Nathan Ford. En quête de vengeance, il rassemble une équipe de criminels pour mettre en scène contre des bigwigs corrompus qui ont fait du tort à des outsiders innocents. Nate est généralement la force créatrice derrière chaque mission, mais chaque membre de l’équipe apporte une compétence unique et spécialisée.

Alec Hardison, interprété par Aldis Hodge, apporte une énergie juvénile à l’équipe en tant que brillant hacker au cœur d’or. Sans Hardison, le technicien averti, les plans élaborés échoueraient certainement.

Christian Kane donne vie à Eliot Spencer. Surnommé le frappeur, Eliot fournit le muscle indispensable lorsque les choses deviennent velues. Il a également le don de concocter de délicieuses friandises culinaires pour ses cohortes.

Sophie Devereaux, joueuse habile, jouée par Gina Bellman, ajoute une touche d’élégance à chaque schéma. Le caméléon possède l’étonnante capacité de se transformer en pratiquement n’importe quel personnage, donnant à l’équipage suffisamment d’authenticité pour tromper chaque cible.

Parker, avec Beth Riesgraf dans le rôle, complète le groupe de super-escrocs. Bien que la voleuse soit socialement maladroite, c’est le moins qu’on puisse dire, elle dégage la grâce d’une ballerine prima lorsqu’elle entre par effraction. Elle a également un faible pour le charmant Hardison. Et le sentiment est réciproque.

Le redémarrage est en cours de tournage sans l’une des étoiles

Le redémarrage de l’effet de levier bat son plein et la production se déroule actuellement à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, comme le rapporte Deadline. Selon le point de vente, les choses ont débuté le 4 août avec une lecture de tableau. Gardant à l’esprit les protocoles de santé et de sécurité requis pendant la pandémie de COVID-19, les acteurs ont enfilé des écrans faciaux et se sont assis à au moins six pieds l’un de l’autre.

La production a été lancée moins d’une semaine plus tard le 10 août, avec quatre des cinq acteurs principaux de la série originale sur le plateau. Kane, Bellman et Riesgraf sont revenus dans des rôles réguliers comme Eliot, Sophie et Parker. Hodge est de retour, mais cette fois, il travaille de manière récurrente. Avec son concert sur City on a Hill, sa disponibilité à jouer à Hardison pendant toute la saison est encore incertaine.

Hutton est manifestement absent du redémarrage de Leverage. Plus tôt cette année, l’acteur a été accusé d’agression sexuelle, comme indiqué dans un précédent rapport de Deadline. Aucune accusation n’avait été déposée au moment de la rédaction du présent rapport.

Avec Hutton sorti, deux nouveaux visages apparaîtront dans Leverage. Noah Wyle prendra la tête en tant que Harry, et Aleyse Shannon rejoindra Breanna, la sœur de Hardison, une ingénieure en mécanique avec un talent pour le piratage.

Le redémarrage de l’effet de levier sera diffusé sur IMDb TV, mais aucune date de première n’est actuellement prévue. Jusqu’à son lancement, les fans peuvent rattraper la série originale sur Amazon Prime Video.

