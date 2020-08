Sandra Lee – mieux connue sous le nom de Dr. Pimple Popper – doit absolument avoir un ventre de fer pour bien faire son travail. Elle voit certains des cas les plus grossiers et les plus inquiétants de bizarreries dermatologiques et doit aider ses patients à trouver un soulagement de ces inconforts.

La plupart du temps, le Dr Pimple Popper peut gérer la tâche avec professionnalisme et une main ferme qui serait difficile pour la plupart d’entre nous. Il s’avère que même les dermatologues les plus chevronnés ne sont pas complètement à l’abri d’un cas qui les dégoûtera, cependant. Lee a parlé des cas qui la font encore bâillonner.

Sandra Lee est un vrai médecin

Avec toutes les personnalités de la télévision dans le monde, il peut être difficile de dire qui est légitime et qui joue simplement un rôle pour les écrans.

Sandra Lee est une dermatologue certifiée par le conseil d’administration qui est diplômée de l’école de médecine. En d’autres termes, elle est la vraie affaire. Elle est membre de l’American Society for Dermatological Surgery et a présenté ses travaux lors de conférences universitaires et a contribué à plusieurs études cliniques.

Alors, comment une dermatologue a-t-elle abouti à sa propre émission de télévision où la plupart des téléspectateurs se connectent pour être dégoûtés? YouTube est en fait la réponse improbable.

À partir de 2010, Lee a publié des vidéos sur sa propre chaîne YouTube présentant des extractions de peau. Les vidéos d’information ne sont devenues un véritable succès que cinq ans plus tard, lorsque les téléspectateurs ont commencé à partager son travail plus largement. C’est ainsi que le surnom «Dr. Pimple Popper »a vu le jour, et bientôt elle a partagé son travail sur diverses plateformes de médias sociaux en utilisant ce nom.

TLC a approché Sandra Lee à propos d’un spectacle

TLC est devenu une force majeure dans le monde de la télé-réalité. Faisant partie de la marque Discovery, TLC représentait autrefois The Learning Channel, mais lorsque Discovery l’a acheté en 1991, ils ont ajouté d’autres programmes de télé-réalité à la programmation.

Au début, ces émissions correspondent toujours à l’orientation éducative de la marque, mais au milieu des années 1990, l’ajout de drames médicaux a changé la donne. Comme le rapporte Business Insider, des émissions comme Trauma: Life in the E.R. ont démontré que les fans avaient soif de drames de la vie réelle. La chaîne a également commencé à ajouter des émissions de bricolage sur l’amélioration de l’habitat.

En 1998, l’ensemble de la chaîne a été renommé simplement «TLC» et le contenu a subi une transformation rapide. Toutes les émissions pour enfants ont déménagé ailleurs dans l’univers Discovery, et TLC est de plus en plus devenu un endroit pour trouver des drames extravagants et des regards intimes sur la vie des participants à la télé-réalité.

Tout cela a fait de la chaîne une solution idéale pour le public croissant de voyeurs à picots de Lee. En 2018, elle a signé un accord avec TLC qui lui a accordé son propre spectacle: le Dr Pimple Popper. L’émission est une extension de ses vidéos populaires sur les réseaux sociaux, et elle donne aux téléspectateurs un regard attentif sur certaines bizarreries dermatologiques et les éduque sur les meilleures pratiques en matière de soins de la peau.

Sandra Lee essaie de rester professionnelle

Il est important pour Lee qu’elle réponde de manière professionnelle, quelle que soit la gravité de la situation. La star a expliqué à quel point elle travaille dur pour ne pas présenter de réaction négative à ses patients et demande à son personnel de réagir également de manière neutre.

Pour elle, il s’agit de gagner le respect et la confiance de ses patients, ce qui est essentiel pour pouvoir bien les traiter.

«Si quelque chose est infecté, cela peut sentir mauvais, mais je pense que je me suis conditionné à ne pas faire cela parce que je suis tellement conscient – et mon personnel le sait aussi, ils savent qu’il ne faut jamais y aller ahhh oh mon dieu. Nous ne disons jamais rien. Nous essayons de ne pas nous exciter parce que ces personnes arrivent dans un état très vulnérable. Vous ne voulez pas qu’ils se sentent gênés à ce sujet », a expliqué Lee dans une interview avec Mashable.

Elle poursuit en admettant que les choses ne se passent pas toujours comme elle l’espérait, en particulier en ce qui concerne les ongles des pieds: «Je dois absolument supprimer un petit bâillon lorsque je dois faire face aux orteils de quelqu’un ou à la mycose des ongles. Mon mari est dermatologue et il enlève les ongles des pieds – je ne peux pas faire ça, c’est trop dégoûtant. C’est comme, barbare, c’est comme, ugh. «