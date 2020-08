2020-08-22 02:30:04

Le talk-show de Kelly Clarkson reviendra pour une deuxième saison et présentera la star dans son studio, après avoir filmé certains épisodes précédents de chez elle au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le talk-show de Kelly Clarkson reviendra pour une deuxième saison.

La chanteuse de 38 ans reviendra à son émission-débat éponyme pour une deuxième saison, qui devrait commencer à être diffusée le 21 septembre, selon un communiqué de presse de NBCUniversal.

La deuxième saison de Kelly la verra retourner dans son studio à Universal Studios Hollywood, après avoir accueilli les derniers épisodes de sa première saison depuis chez elle au milieu de la pandémie de coronavirus.

La saison sera enregistrée avec un public virtuel, ce qui signifie que les fans peuvent faire partie de l’émission sans quitter le confort de leur foyer, afin de maintenir une distance sociale à la suite de la crise sanitaire mondiale.

En outre, la deuxième saison comprendra une combinaison d’entrevues en direct et virtuelles « avec certains des plus grands noms du cinéma, de la télévision, de la musique et des gens ordinaires qui sont des agents de changement dans leur communauté. »

La deuxième saison de « The Kelly Clarkson Show » débutera le 21 septembre, mais pour le compte à rebours de la nouvelle série, cinq épisodes supplémentaires seront diffusés dans la semaine précédant la première, à partir du 14 septembre.

Pendant ce temps, la hitmaker « Piece By Piece » est prête pour quelques mois bien remplis, car elle reviendra également pour accueillir les Billboard Music Awards 2020 en octobre.

Kelly a été annoncée comme hôte plus tôt ce mois-ci et fera sa troisième apparition consécutive dans le rôle après avoir précédemment accueilli la cérémonie en 2018 et 2019.

Et l’augmentation de la charge de travail vient également après qu’elle a récemment critiqué un troll qui lui a suggéré de mettre son travail avant son mariage.

Le hitmaker de « Breakaway » a récemment remplacé Simon Cowell sur « America’s Got Talent » après que le magnat de la musique se soit cassé le dos, et un utilisateur de Twitter a revendiqué son emploi du temps chargé – qui comprend également être un mentor sur « The Voice » et animer son émission-débat – a conduit à la disparition de son mariage avec Brandon Blackstock en juin.

Le fan a écrit: « maintenant Kelly prend la place de Simon … pas étonnant que son mariage n’ait pas fonctionné … surprise qu’elle ait du temps pour ses enfants … pas la bonne vieille paysanne dont nous sommes tombés amoureux … c’est tout sur Kelly étant à la télé … et personne d’autre … pas de larmes pour elle … mais pour ses enfants (sic) »

Kelly – qui a River, six ans, et Remington, quatre ans, avec Brandon – a rapidement riposté au troll pour lui avoir «fait honte» de sa grande éthique de travail.

Elle a répondu: « Wow. Faire honte à une femme qui a une excellente éthique de travail, qui est une maman formidable et qui intervient et remplit quand une amie demande une faveur parce que c’est en fait ce que font les` `bonnes vieilles filles de la campagne » … cela ne peut pas être qui vous êtes au fond. J’ai plus confiance en votre cœur. Visez plus haut s’il vous plaît. «

Mots clés: Kelly Clarkson

Retour au flux