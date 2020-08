La nouvelle vision de Matt Reeves pour The Batman met en vedette Robert Pattinson en tant que jeune Caped Crusader. Il y a beaucoup d’anticipation autour du nouveau film de DC, et les fans ne veulent pas être déçus comme ils l’étaient avec Justice League et Batman V Superman: Dawn of Justice.

Mais il y a de l’espoir que la vision de Reeves ramènera une certaine excitation à Gotham. Et selon le scénariste Mattson Tomlin, les fans «perdront la tête» lorsqu’ils verront le nouveau film de DC.

Le Batman | Warner Bros.

Ce que nous savons sur «The Batman»

La plupart des détails sur le prochain film The Batman sont gardés secrets. Cependant, quelques détails de casting ont été confirmés.

Le film – qui est écrit, produit et réalisé par Matt Reeves, aux côtés du co-scénariste Mattson Tomlin – mettra en vedette Robert Pattinson en tant que nouveau Bruce Wayne du DCEU. Zoë Kravitz jouera Selina Kyle, alias Catwoman.

Paul Dano et Colin Farrell joueront des rôles méchants en tant que Riddler et Penguin. Et la star de Westworld, Jeffrey Wright, sera le commissaire Gordon.

Le nouveau film se concentrera sur les premières années de Batman en tant que super-héros maussade de Gotham. Il est prévu pour une première en octobre 2021.

La production de « The Batman » a été interrompue en raison du COVID-19

Comme la plupart des projets cinématographiques et télévisuels, The Batman a été contraint d’arrêter la production en raison des mesures de sécurité COVID-19. Mais maintenant, alors que les studios commencent à ouvrir, l’équipe du film amène la production à l’intérieur. Interrogé sur le passage de ses emplacements extérieurs précédents au studio intérieur, le co-scénariste Mattson Tomlin a déclaré à Comic Book que le changement n’affecterait ni l’esthétique ni le ton du film.

« Je veux dire, le film est le film, et je pense que pour le moment, le plan est de simplement exécuter cette vision », a expliqué Tomlin. «Ils étaient un bon moyen de tirer comme c’était le cas, et donc c’est vraiment comment finir en toute sécurité? Comment pouvez-vous vous assurer que tout le monde peut se présenter au travail, puis rentrer chez lui et que tout va bien? »

Le scénariste Mattson Tomlin promet la vision de Matt Reeves

Il y a beaucoup à cheval sur The Batman. Après la débâcle de la Justice League et la démission prématurée de Ben Affleck du rôle, les fans comptent sur ce film pour raviver leur passion pour le super-héros bien-aimé.

Tomlin – qui vient tout juste du succès de son film Netflix, Project Power – coécrit le film avec Reeves. Et en parlant à Forbes, il a promis que cette nouvelle vision épaterait les fans.

« Je sens que je dois tellement à Matt Reeves, je pense à lui comme mon père de cinéma à ce stade », a déclaré Tomlin. «C’est un réalisateur et un écrivain tellement talentueux et pour moi, pouvoir faire partie de ce processus à la petite manière que j’ai été, c’est toujours un rêve total devenu réalité. Livre pour livre, il continue de faire de moi un meilleur écrivain jour après jour. Je suis tellement excité par ce qu’il fait avec ce film. Je pense que les gens vont perdre la raison.

Reeves travaille également sur un drame policier basé à Gotham pour HBO Max. La série sans titre se déroulera dans le même univers que le film. Espérons que la vision du scénariste / réalisateur redonnera vie à Gotham et au DCEU.