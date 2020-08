Imaginez un paysage à succès où Chris Evans n’a jamais été Captain America et Han Solo a été joué par Burt Reynolds … ouais, ce sont les castings qui ont presque eu lieu.

Avez-vous déjà voulu vous pencher sur une autre dimension et voir à quoi ressembleraient vos films préférés avec différents acteurs dans des rôles emblématiques?

Eh bien, selon une nouvelle biographie de Stanley Kubrick – « Stanley Kubrick: cinéaste américain » de David Mikics – le réalisateur légendaire a imaginé Bill Murray dans son mystère érotique « Eyes Wide Shut ». Le livre affirme que Kubrick « fantasmait sur le casting d’un acteur qui aurait la résilience d’un comédien » et a même considéré Steve Martin pour le rôle rendu plus tard célèbre par le morceau de marque Tom Cruise.

Alors, qui sont d’autres acteurs surprenants qui ont presque joué des rôles emblématiques? Continuer à lire!

1. Chevy Chase comme Peter Venkman dans « Ghostbusters »

Pendant que nous parlons de Bill Murray, saviez-vous que Chevy Chase allait à l’origine jouer dans « Ghostbusters » en tant que Peter Venkman? Selon l’écrivain / acteur Dan Aykroyd – Chase et quelques autres acteurs avaient l’intention de jouer le savant paranormal smarmy!

2. Burt Reynolds dans le rôle de Han Solo dans Star Wars

Vous pouvez presque écrire un livre sur tous les rôles emblématiques que Burt Reynolds a refusés à son apogée, mais le plus grand rôle dont il s’est détourné était probablement Han Solo dans Star Wars de 1977. Mais le personnage serait-il devenu si emblématique sans le fringant et espiègle Harrison Ford?

3. Michelle Pfeiffer comme Clarice Starling dans « Le silence des agneaux »

Nous connaissons et aimons tous Jodie Foster dans le rôle de Clarice Starling, coriace comme les ongles, qui correspond à Hannibal Lector. Cependant, Michelle Pfeiffer a failli jouer le rôle principal, comme l’a déclaré le réalisateur Jonathan Demme.

En dépit d’être l’opprimé dans la course au casting, le courage de Foster lui a valu un Oscar et l’a cimentée en tant que puissance d’acteur.

4. John Krasinski comme Captain America

Croyez-le ou non, le farceur de « The Office » était presque jeté comme Captain America et c’était une phrase étrange à lire pour tout le monde … jusqu’à ce qu’il prouve ses côtelettes de héros d’action dans « Jack Ryan » d’Amazon Prime.

Selon diverses interviews de Krasinski, il a auditionné dans le costume complet de Captain America et a tenu le bouclier emblématique avant de se rendre compte qu’il n’était pas destiné au rôle.

Espérons qu’il rejoindra le MCU dans un éventuel redémarrage de « Fantastic Four » en tant que Reed « Mr. Fantastic » Richards.

5. Emma Watson comme Mia dans « La La Land »

Une histoire de deux Emma – et aucune n’a vraiment perdu. Selon Damien Chazelle, réalisateur de « La La Land », Emma Watson a refusé le rôle de Mia pour jouer dans le remake de l’action en direct de « La Belle et la Bête » de Disney.

Emma Stone a remporté un Oscar pour « La La Land » et Watson est maintenant une princesse Disney certifiée. Gagnant-gagnant!

6. Will Smith comme Neo dans « The Matrix »

Il pourrait être surprenant de savoir que Will Smith a failli être choisi comme Neo dans la franchise The Matrix.

Smith a déclaré à Wired Magazine qu’il n’était pas « assez intelligent en tant qu’acteur » pour le rôle de Neo et a plutôt choisi de jouer dans le film d’action et d’aventure critiqué « Wild Wild West » la même année que « The Matrix » a été créé – sa femme Jada Pinkett Smith a déclaré plus tard qu’il avait pris la décision de refuser Neo contre son avis.

Pendant ce temps, Jada elle-même a failli jouer le rôle de Trinity, la femme principale face à Neo, mais a déclaré qu’elle avait finalement perdu le rôle parce qu’elle et Keanu Reeves manquaient de « toute chimie ». Trinity a ensuite été cimenté dans le statut d’icône par Carrie-Anne Moss.

Jada continuerait à avoir un rôle de soutien dans les deux suites « The Matrix Reloaded » et « The Matrix Revolutions » comme Niobe.

