Les enfants de Frankie Bridge «n’en ont pas la moindre idée», leurs parents sont célèbres – et elle en est heureuse.

L’ancienne chanteuse du samedi est ravie que Parker, six ans, et Carter, quatre ans, ne se soucient pas de la vie aux yeux du public et qu’ils ne montrent à peine aucun intérêt si elle ou leur ancien père footballeur Wayne Bridge sont à la télévision.

Elle a dit: « Je leur ai demandé, » Que font maman et papa? » et ils disent simplement: «Travaille», ils n’ont pas vraiment la moindre idée et je pense que c’est plutôt sympa.

«Ils savent que nous sommes parfois à la télé, mais ils ne s’assoient pas et ne nous regardent pas. Je dirai: ‘Papa est à la télé aujourd’hui’, et ils diront ‘Oh, OK’, et ensuite c’est de retour à leur iPads. »

Et la beauté de 31 ans n’a aucun désir pour ses enfants de suivre ses traces ou celles de Wayne.

Elle a déclaré: « Mes deux ne font pas vraiment d’activités après l’école et ne font pas partie d’une équipe de football, ils ne sont pas vraiment intéressés.

«Mon plus jeune aime vraiment la musique et l’aîné va apprendre la batterie.

«J’aimerais que les garçons fassent du sport uniquement pour les garder en forme et actifs et j’aimerais qu’ils s’intéressent à la musique, que ce soit pour l’écouter ou pour jouer d’un instrument.

« Mais je ne suis pas particulièrement inquiet s’ils sont bons ou pas. »

Frankie a admis qu’elle et Wayne sont « paresseux » et n’aiment pas s’habiller pour des soirées « chic ».

Elle a déclaré au journal Daily Mirror: Frankie dit: «Avant le verrouillage, nous allions simplement au cinéma ou pour le dîner.

« Nous sommes assez paresseux, nous n’allons pas vraiment à Londres ou ne faisons rien d’aussi chic. Nous ne pouvons pas être dérangés de nous habiller. »

Et elle a pris les choses au «prochain niveau» dans les premiers jours du verrouillage et portait rarement autre chose que des pyjamas.

Elle a déclaré: « Je suis assez inutile de toute façon, quand je ne travaille pas, je n’ai pas tendance à me maquiller et je suis une porteuse d’athlétisme, que je travaille ou non. Je l’ai ensuite amenée à la suivante. niveau en verrouillage.

«J’avais mon pyjama que je mettais quand je venais de me lever et mon pyjama que j’ai mis après avoir pris une douche. Dans ma maison, si vous ne quittez pas la maison, vous ne sortez pas de votre pyjama de toute façon.

« Les garçons étaient à peu près en eux tout le temps. C’est bien de porter des vêtements normaux maintenant et de se maquiller un peu, mais ensuite c’est agréable de rentrer à la maison et de tout enlever. »

Pendant ce temps, la beauté brune a co-écrit «The Munchy Trunks», le premier livre au monde «manger le long», avec la marque d’aliments pour bébés Ella’s Kitchen, encourageant les plus petits à explorer une variété d’amuse-gueules savoureux grâce à des jeux sensoriels amusants à l’heure des repas.

Pour plus de détails sur le livre «The Munchy Trunks» ou pour l’acheter pour 2,50 £, visitez ellaskitchen.co.uk. Tous les profits du livre physique seront reversés à Flavour School, une organisation caritative offrant une éducation sensorielle pour les crèches au Royaume-Uni.

