MTV a annoncé les nominés pour les MTV Video Music Awards 2020, et la remise des prix conserve à nouveau la catégorie controversée de la meilleure K-pop. En 2019, les fans ont accusé MTV d’être xénophobe pour avoir créé la catégorie. Après l’annonce des nominés, les fans de Monsta X se sont demandé pourquoi la chanson du groupe «Someone’s Someone» n’avait pas été nominée dans la catégorie Best Pop.

Monsta X a été nominé pour la meilleure K-pop

Pour les MTV VMA 2020, Monsta X a été nominé pour la meilleure K-pop avec (G) I-DLE, BTS, EXO, Tomorrow X Together et Red Velvet. Monsta X a été nominé pour « Someone’s Someone », EXO a été nominé pour « Obsession », BTS a été nominé pour « On », MTV nominé (G) I-DLE pour « Oh My God », TXT a été nominé pour leur chanson « 9 et Three Quarters (Run Away) »et Red Velvet a été nominé pour« Psycho ».

BTS était le seul groupe K-pop nominé pour la meilleure pop, devenant le premier acte asiatique à le faire. Le groupe a été nominé aux côtés de Halsey pour «You Should Be Sad», la chanson de Lady Gaga et Ariana Grande «Rain On Me», «Lover» de Taylor Swift, Jonas Brothers pour «What a Man Gotta Do» et Justin Bieber ft. Quavo pour «Intentions.»

En 2019, le hashtag #VMAsRacist s’est répandu sur Twitter lorsque MTV a annoncé la catégorie Meilleure K-pop, les fans estimant qu’elle avait été conçue pour empêcher les artistes asiatiques d’être nominés pour les grands prix. Pour la remise des prix 2020, aucun groupe coréen n’a été nominé pour la vidéo de l’année, l’artiste de l’année ou la chanson de l’année.

Le groupe a sorti « Someone’s Someone »

Monsta X a sorti la chanson « Someone’s Someone » le 4 octobre 2019. Les paroles de la chanson sont en anglais et elle a été co-écrite par Shownu de Monsta X et les membres de Before You Exit. Un clip vidéo de la piste est sorti le 16 octobre 2019 et à ce jour, il compte plus de 20 millions de vues sur YouTube.

«Someone’s Someone» a été inclus sur l’album anglais du groupe All About Luv, sorti le 14 février 2020. Alors que Wonho a quitté le groupe le 31 octobre 2019, le chant et les crédits de l’auteur-compositeur-interprète sont toujours présents sur le album. L’album a reçu des critiques positives et a atterri au n ° 5 du classement Billboard 200 après sa sortie.

Les fans se sont demandé pourquoi Monsta X n’était pas nominé pour la «meilleure pop»

Suite au succès de Monsta X avec « Someone’s Someone » et All About Luv, les fans du groupe se demandent pourquoi Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney et I.M. n’ont pas été nominés pour la meilleure pop. Monbebes a souligné que parce que All About Luv est commercialisé comme un album pop et contient des paroles en anglais, « Someone’s Someone » répond aux critères pour être une chanson pop.

Compte tenu de la vaste discographie coréenne de Monsta X, les fans se sont également demandé pourquoi le groupe n’avait pas été nominé avec une chanson coréenne dans la catégorie Best K-pop. Ce questionnement a conduit certains fans à dénoncer les MTV VMA pour la xénophobie en ce qui concerne la catégorie Best K-pop.

«J’adore vraiment que Monsta X soit nominé mais je trouve juste drôle que dans la catégorie ‘Best K-pop’ (Korean Pop), sur plus de 80 chansons coréennes qu’ils ont, vous avez tous choisi une chanson anglaise (excellent choix de chanson mais ce n’est pas kpop, à moins que vous n’écoutiez une version diff lol) votez de toute façon MX », a tweeté un fan.

«Monsta x a vraiment travaillé dur pour‘ All About Luv ’. Ils ont chanté dans une langue qui n’est pas leur première et l’ont si bien fait. Et pourtant, les @vmas pensent qu’ils peuvent les garder en fonction de leur appartenance ethnique? Vous avez vraiment montré votre xénophobie. L’album n’est même pas répertorié comme «K-pop». #VMAsXenophobic », a écrit un utilisateur de Twitter.

«Euh…. Qu’est-ce que c’est que ça..??? une meilleure catégorie kpop ??? vraiment?? ce n’est même pas un genre à traiter comme un seul !!! et monsta x sont nominés avec une CHANSON POPULAIRE ANGLAISE ????????? VOUS DEVEZ ME KIDDING », a tweeté un fan.