Pour leur interprétation de Claire et Jamie Fraser sur Outlander, les fans pensent que Sam Heughan et Caitriona Balfe méritent d’être nominés pour un Emmy. Mais encore une fois cette année, les stars ont été snobées. Et après avoir vu les performances puissantes et émotionnelles que Heughan et Balfe ont données dans la saison 5, les fans ont l’impression d’avoir été complètement volés.

«Outlander» stars Sam Heughan et Caitriona Balfe | Randy Brooke / FilmMagic

«Outlander» n’a été nominé que pour trois Emmys depuis sa création en 2015

Pendant cinq saisons, Outlander a transporté les téléspectateurs à travers le temps dans les Highlands écossais, puis dans la révolution américaine. Le spectacle, qui est basé sur la série de livres de l’auteur Diana Gabaldon, présente des décors méticuleusement conçus, de la musique authentique et des performances puissantes. Mais en cinq ans, le spectacle n’a reçu que trois nominations aux Emmy.

En 2016, l’un des producteurs de musique de l’émission, Bear McCreary, a été nominé pour une composition musicale exceptionnelle pour une série Emmy Award. Et en 2016, la série a remporté deux hochements de tête aux Emmy – un pour les costumes exceptionnels pour une série d’époque / fantastique, une série limitée ou un film, et un autre pour la conception de production exceptionnelle pour un programme de période narrative.

EN RELATION: Les stars de «Outlander» rappellent les grandes longueurs des scénographes pour recréer les châteaux écossais historiques du spectacle

Caitriona Balfe a été reconnue par les Golden Globes

Les Emmys ont peut-être négligé les performances de Heughan et Balfe au fil des ans, mais d’autres institutions ne l’ont pas fait. Balfe a reçu quatre nominations aux Golden Globes pour la meilleure actrice – Série télévisée dramatique. Les deux stars ont également remporté les People’s Choice Awards pour l’acteur et l’actrice de science-fiction / fantastique préférés.

L’émission a remporté un Golden Globe de la meilleure série en 2016 après sa première saison. Mais le prix est finalement allé à M. Robot.

EN RELATION: «Outlander»: pourquoi Sam Heughan et Caitriona Balfe étaient déterminés à devenir producteurs de séries

Les fans de «Outlander» pensent que Balfe et Heughan ont été volés

Lorsque les nominations aux Emmy Awards 2020 ont été annoncées le 28 juillet, Outlander était introuvable. La série n’a été nominée dans aucune catégorie et aucune de ses stars n’a été reconnue pour son travail. Les fans n’étaient pas satisfaits et beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration.

« Donc, pas de nominations pour # Emmys2020 ENCORE POUR Outlander malgré certains des acteurs les plus incroyables de cette saison », a écrit un fan sur Twitter. «Les Emmys ont-ils quelque chose contre les programmes sur Starz? @caitrionambalfe et @SamHeughan ont été complètement volés… Encore une fois. Honteux. Les mêmes anciens noms à chaque fois.

«Pourquoi #Emmys sommeille-t-il constamment sur #Outlander sur #Starz – l’une des émissions les plus excitantes, les plus jouées et les plus étonnamment produites à la télévision en ce moment?! un autre fan a tweeté. «#SamHeughan #CatrionaBalfe volé à nouveau.»

Mais il n’y avait pas que les fans snubs de Balfe et Heughan en colère. Beaucoup ont estimé que les stars et l’équipe de production de la série méritaient également la reconnaissance des Emmy.

« Les Emmys sont une blague! » un fan a partagé sur Twitter. «Ils ont de nouveau snobé Outlander et Caitriona Balfe. Je ne regarderai pas les Emmys cette année. Ils ont snobé Sam, Lauren, Sophie, David et bien d’autres, y compris les écrivains, les producteurs, les acteurs [sic] l’équipage. L’Emmys2020 est une blague. »

«Vous faites un travail phénoménal sur Outlander», a écrit un autre fan de Twitter. «Vous avez été vraiment snobé par les Emmys, mais ce n’est pas parce que vous n’avez pas tous mérité de nominations !!! Il doit y avoir une autre raison dont je ne connais pas. L’adaptation du livre et les scénarios sont tout simplement superbes !! »

La 72e édition des Emmy Awards est diffusée le dimanche 20 septembre à 20 h. ET sur ABC.