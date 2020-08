Les couples de célébrités sont un centime une douzaine. Ils sont repérés par les paparazzi dans un stand sombre dans un restaurant, puis leur relation fait la une des journaux. Puis, quelques semaines plus tard, ils font à nouveau la une des journaux, car ils sont Splitsville.

Très peu de ces couples construisent réellement une vie ensemble. Clark Gregg et Jennifer Gray étaient l’un des rares couples hollywoodiens à avoir eu un long et heureux mariage. Le mois dernier, le couple a annoncé son divorce. Les fans l’ont pris assez dur.

Clark Gregg a une longue histoire avec le MCU

Clark Gregg et Jennifer Gray | David Crotty / Patrick McMullan via .

Clark Gregg est connu dans le monde entier pour son interprétation du personnage du MCU, l’agent Phil Coulson. Depuis qu’Iron Man sort en salles en 2008, Gregg fait partie de cet incroyable univers cinématographique. Il était dans les films Iron Man, Iron Man 2, Thor, The Avengers et Captain Marvel. En plus des films MCU, il a également joué dans la série télévisée Agents of S.H.I.E.L.D.

Coulson était l’un des personnages les plus anciens du MCU, avec Nick Fury et Happy Hogan. Son personnage a enduré un peu de torture, de sa mort initiale aux mains de Loki jusqu’à sa résurrection avec l’utilisation de fluides provenant d’un cadavre Kree. Après avoir été ramené à la vie, il a enduré six décès ultérieurs à Agents of S.H.I.E.L.D. Il semble vraiment que le MCU n’aime pas trop ce type …

Que fait Jennifer Gray ces derniers temps?

Bien que Jennifer Gray ait eu une carrière d’actrice impressionnante, le monde entier la connaîtra toujours sous le nom de «Baby» du film romantique Dirty Dancing. Le film a été un succès surprenant et le monde est tombé amoureux de Gray et de sa charmante co-star, Patrick Swayze. Dirty Dancing était en fait le deuxième film sur lequel Gray et Swayze avaient travaillé ensemble – ils ont joué dans le film d’action de 1984, Red Dawn.

En 1987, Gray sortait secrètement avec sa co-star du hit Ferris Bueller’s Day Off. Elle et Matthew Broderick étaient en vacances en Irlande lorsqu’ils ont été impliqués dans un horrible accident de voiture. Broderick conduisait du mauvais côté de la route lorsqu’il a heurté une mère et une fille de plein fouet dans un autre véhicule. Tous deux ont été tués dans l’accident, et Gray a déclaré que la culpabilité qu’elle ressentait à la suite de l’accident l’avait amenée à ne pas agir pendant un moment.

Récemment, le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, a confirmé les rumeurs d’un nouveau film Dirty Dancing, selon Deadline. Gray sera un producteur exécutif et aura un rôle principal dans le film. La seule chose qui manquera au film est le charme et la chaleur incroyables du talentueux Patrick Swayze, décédé en 2009.

Pourquoi les fans sont si navrés de leur récente séparation

Le couple a commencé à se fréquenter en 2000, puis s’est marié l’année suivante lors d’une belle cérémonie sur une plage de Martha’s Vineyard. C’était un mariage étoilé avec de nombreux invités célèbres, dont Michael J. Fox et Felicity Huffman. La célébration sur le thème de la plage était magique et le couple a passé de nombreuses années heureuses ensemble.

Il est assez rare que des célébrités aient de longs mariages à Hollywood. La pression d’une carrière d’acteur associée à de longs moments passés loin de votre conjoint rendent vraiment difficile la construction d’un mariage solide. Gregg et Gray ont fait exception à cette règle, passant près de 19 ans ensemble. Ils ont construit des liens solides qui dureront toute une vie, tout comme leur amour mutuel pour leur fille.

Les fans de Reddit prennent la séparation assez durement. Contrairement à la plupart des divisions de célébrités, celle-ci n’est pas moche. Aucune des parties n’a rien fait de mal, personne n’est accusé de tricherie, il n’y a personne à blâmer.

C’est probablement la raison pour laquelle c’est si difficile pour les fans – en général, nous avons une personne avec qui être en colère. Dans ce cas, il n’y a que deux personnes vraiment formidables qui ont fait de leur mieux pour que cela fonctionne, mais ce n’est tout simplement pas le cas. C’est assez triste.