« Quand votre belle ex bae envoie à votre belle nouvelle bae un message de joyeux anniversaire », a écrit un fan.

Dès que Lenny Kravitz souhaité Jason Momoa un joyeux anniversaire sur Instagram, les fans se sont rapidement réunis pour s’entendre sur une chose – et il ne s’agissait vraiment d’aucun homme.

En même temps, il s’agissait entièrement des deux hommes. Mais il s’agissait surtout de Lisa Bonet ayant choisi et débarqué les deux mecs à des moments différents de sa vie.

Il devait y avoir quelque chose dans cette image en noir et blanc de Kravitz et Momoa debout ensemble, ce dernier souriant à la caméra avec un scintillement dans les yeux tandis que le premier était bohème chic avec un nœud papillon délié et des nuances tueuses essayant et échouant à se cacher les deux. comme il est cool et à quel point il est sexy.

« Joyeux anniversaire @prideofgypsies », Kravitz a légendé l’image. « Une famille. Un amour. »

Momoa et Bonet se sont mariés en 2017, après une relation de douze ans. Ils partagent deux enfants, une fille née en 2007 et un fils né un an plus tard.

Bonet est aussi la mère de Zoe Kravitz, avec Lenny Kravitz, qui était adolescent lorsque Momoa et Bonet se sont réunis pour la première fois, créant la «famille unique» dont son père parle.

Une famille recomposée incroyablement belle, en plus.

De manière hilarante, ni Momoa ni Kravitz n’ont suivi le doux message d’anniversaire. Au lieu de cela, c’est Lisa Bonet qui a commencé à monter dans la liste des sujets tendance sur Twitter. Elle a reçu les éloges des fans pour leur belle et harmonieuse famille recomposée et pour les beaux hommes qui la composent.

Étoile « Communauté » Yvette Nicole Brown a été extrêmement flagrante de choisir Bonet pour l’éloge, même si c’était le 41e anniversaire de son mari. «Bonsoir à #LisaBonet et seulement à Lisa Bonet», a-t-elle sous-titré hilarante sa réponse à l’image de Kravitz.

C’était en fait un bel hommage à Bonet inspiré du message de Kravitz. Beaucoup ont rapidement souligné que c’était elle qui les attirait, et pas seulement à cause de sa beauté extérieure.

C’est ce qu’elle est en tant que personne et son énergie qui ont gardé les deux hommes dans sa vie au point qu’ils sont clairement devenus eux-mêmes amis. Bien que Bonet ait peut-être de la chance d’avoir débarqué deux hommes aussi étonnants, ils sont tout aussi chanceux de l’avoir débarquée.

Bonsoir à #LisaBonet et seulement Lisa Bonet. 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/vyI5cuTLpb – yvette nicole brown (@YNB) 1 août 2020

@YNB

Tout le monde pense que Lisa Bonet a de la chance et elle l’est, mais elle est évidemment spéciale et Jason et Lenny sont les chanceux 😍 pic.twitter.com/fFPnV5tI6G – Depuis 1985 (@ Depuis19854) 1 août 2020

@ Depuis19854

Agir surpris comme Lisa Bonet n’est pas Lisa Bonet … qui ne voudrait pas la garder dans leur vie 🤨🥰🤨🥰👑👑👑👑 pic.twitter.com/AcCft1XVfE – 🍉💋WatermelonKiss💋🍉 (@ Stylinonem104) 1 août 2020

@ Stylinonem104

Quand votre belle ex bae envoie à votre belle nouvelle bae un message de joyeux anniversaire … Lisa Bonet pic.twitter.com/uG9qkLh0SW – Nikki C (@AlterEgoNikole) 1 août 2020

@AlterEgoNikole

Parfois, je me demande ce que Lisa Bonet a fait dans une vie antérieure pour pouvoir débarquer ces deux hommes incroyablement sexy dans sa vie. Elle doit avoir un très bon karma. pic.twitter.com/9mXY6h9pFi – Samantha (@ erin_samantha07) 1 août 2020

@ erin_samantha07

Si la vie est un jeu Lisa Bonet a déjà gagné https://t.co/SUlZ7u6eKB – Rachel Schneider (@ Rachel13abc) 1 août 2020

@ Rachel13abc

Lisa Bonet doit nous donner ses transcriptions de prière avec Ciara. Un Ted Talk serait bien aussi https://t.co/ndikRpEanN – Jenn Jenn (@JennMonay) 1 août 2020

@JennMonay

Ne soyons pas déformés, Jason Momoa et Lenny Kravitz sont les chanceux. C’est Lisa Bonet 😍 pic.twitter.com/m4mJu0Zcom – Mychal (@ mychal3ts) 2 août 2020

@ mychal3ts

Comment Lisa Bonet fléchit sur nous et elle même pas dans la foutue photo 😂 pic.twitter.com/XWnETWTHwS – Nicole Perez (@ nicole_perez1) 1 août 2020

@ nicole_perez1

Pourquoi Lenny Kravitz et Jason Momoa sont-ils à la mode? Lisa Bonet: pic.twitter.com/RmNlOo5orD – BLACKLIVESMATTER (@ _402Drew) 1 août 2020

@ _402Drew

Mon type est essentiellement des hommes que Lisa Bonet sortirait. https://t.co/5cRSiJVUbr – Apologiste BlackPink (@kat_blaque) 1 août 2020

@kat_blaque

Lisa Bonet doit écrire un livre sur A-game. Elle a compris. pic.twitter.com/qBEPORlD94 – Rester dans le jeu (@AdrienneLaw) 1 août 2020

@AdrienneLaw

Je reviens dans ma prochaine vie en tant que Lisa Bonet et tu ne peux pas m’en dissuader – Megan Thee Masked (@americanmegalo) 1 août 2020

@americanmegalo

