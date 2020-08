Cela fait des mois que Disney + a fait ses débuts, avec des films d’animation comme Blanche-Neige et les Sept Nains, La Belle et la Bête et La Belle au Bois Dormant. Bien qu’il y ait eu des films d’action en direct disponibles pour le visionnage excessif.

Pour la toute première fois, la belle et la bête en direct a rejoint la bibliothèque. Bien sûr, les fans du film se sont tournés vers les réseaux sociaux, partageant leur amour pour l’adaptation et son casting.

C’est un conte aussi vieux que le temps et, pour la première fois, il rejoint Disney +. La version 2017 de Beauty and the Beast est disponible pour les abonnés de la plateforme de streaming. Cette adaptation met en vedette des acteurs comme Emma Watson (Belle) et Josh Gad (LeFou) dans les rôles principaux.

Il présentait l’un des premiers personnages ouvertement gay de Disney et comprenait même une chanson exclue du film d’animation original, « Evermore ». Le film a remporté de nombreux prix pour la Walt Disney Company.

Cela comprend le MTV Award du meilleur film et le Kids ’Choice Award Colombie pour le film préféré. Beauty and the Beast est finalement devenu l’un des films les plus rentables pour le studio, avec des films comme Avengers: Endgame et Star Wars: The Force Awakens.

Les fans ont partagé leur amour pour la version originale et redémarrée de cette histoire de Disney

Avec la nouvelle de ce film rejoignant Disney +, certains abonnés se sont tournés vers les médias sociaux. Là, ils ont partagé leur amour pour le film d’animation original, ainsi que l’adaptation en direct de l’histoire de Belle.

«Je viens de regarder La Petite Sirène et maintenant je regarde La Belle et la Bête, car mes garçons n’apprécient vraiment pas les films de princesse Disney ne peuvent pas attendre que ma fille soit assez âgée pour les regarder avec moi. J’adore mes petits hommes, mais je ne peux prendre que Star Wars et Marvel », a déclaré un utilisateur de Twitter à propos du classique animé.

«Disney Plus va enfin ajouter l’action en direct de La Belle et la Bête et je suis tellement excité! Chérie, c’est l’un des meilleurs films jamais animés et vivants… comme Emma Watson », a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Il y a beaucoup d’autres contenus «La belle et la bête» de Disney

Bien qu’il ait fallu quelques mois à la belle et la bête en direct pour rejoindre la plate-forme, Disney détenait déjà un certain nombre d’originaux mettant en vedette Belle et la bête. Cela inclut le spécial intitulé La Belle et la Bête: Le Noël enchanté.

Il y a un documentaire sur le musicien derrière « Be Our Guest » et « Belle » disponible exclusivement sur Disney +, intitulé Howard. Il y aurait aussi, apparemment, une série dérivée sur les aventures de Gaston à venir sur le service de streaming.

La production a depuis été interrompue sur un certain nombre d’originaux Disney +, cependant, en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les deux versions de La Belle et la Bête sont actuellement disponibles sur le service d’abonnement de Disney. Pour en savoir plus sur Disney +, visitez leur site Web.

