Avec le monde en pause en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), Azealia Banks utilise les médias sociaux pour impliquer ses fans et les tenir au courant de sa vie.

Elle a récemment consulté son compte Instagram pour informer ses fans qu’elle se débattait avec la quarantaine et d’autres problèmes avant de dire qu’elle serait « fin » [her] mandat ici sur Terre bientôt. La déclaration de Banks a alarmé les fans et a provoqué une vague de messages d’amour et de soutien sur les réseaux sociaux.

Azealia Banks se produisant lors d’un festival en avril 2015 | C Flanigan / FilmMagic

Les publications Instagram d’Azealia Banks ont suscité des inquiétudes

La situation a débuté aux petites heures du 9 août, lorsque Banks a publié une note dans son histoire Instagram exposant l’état du monde.

«Oui, je pense que j’ai fini ici», commença-t-elle. «Cette pandémie, le manque extrême d’interaction sociale, pas d’intimité, combinés au ridicule public constant rendent la vie plus difficile que sa valeur. Je pense que je vais bientôt mettre fin à mon mandat ici sur Terre.

Elle a noté dans un message de suivi: «Je ne demande pas d’attention ni ne demande de sympathie / empathie ……. Je suis juste prêt à partir. Paisiblement bien sûr. Banks a également déclaré: «Je vais documenter mes dernières fois et sortir un film pour que vous puissiez enfin me comprendre, de mon point de vue.»

«Je ferai de mon mieux pour terminer les projets que j’avais promis d’avance. Quelle que soit la force qui reste », a-t-elle conclu.

CONNEXES: Azealia Banks: Quelle est la valeur nette du rappeur controversé?

Les messages sont venus après que Banks ait fait la une des journaux pour plusieurs choses lointaines, notamment se raser la tête chauve devant la caméra, revendiquer une liaison avec Dave Chappelle, exploser Kanye West, etc.

Les réactions aux publications Instagram d’Azealia Banks sont vraiment favorables

Après avoir pris connaissance des messages de Banks, les fans ont afflué vers des sites Web tels que Twitter pour demander de l’aide au rappeur «212».

«Je l’aime trop, je vous en prie, je sais qu’elle pose un problème, mais avouons-le, la fille a besoin d’aide et il est clair qu’elle a une mauvaise habitude de projeter. Et au lieu de la comprendre et de l’aider, les chaînes dramatiques l’ont saccagée. Elle a besoin d’AIDE », a tweeté une personne, faisant référence aux nombreuses controverses de Banks, notamment des bagarres avec des dizaines de célébrités et plusieurs déclarations polémiques.

Une autre personne a accepté et a exhorté les autres à ne pas prendre les commentaires de Banks à la légère, notant qu’elle avait évoqué ses difficultés personnelles pendant des années. «Veuillez prendre la santé mentale des femmes noires au sérieux, s’il vous plaît, azealia a exprimé un immense chagrin au fil des ans et vous le prenez comme une blague ASSEZ, C’EST ASSEZ», lit-on dans le tweet.

«C’est tellement déchirant que j’espère que quelqu’un qui connaît les banques d’azealia la contactera personnellement et découvrira si elle va bien. Nous devons garder la même énergie que nous avions avec Kanye », a déclaré une autre personne, faisant référence à Kanye West, qui, comme Banks, a lutté contre des problèmes de santé mentale qui ont entraîné un comportement qui a fait la une des journaux, mais qui a sans doute été moins critiquée.

Je prie pour Azealia rn cela rend mon cœur lourd – ʚ. ɞ (@orbgoddess) 9 août 2020

CONNEXES: À l’intérieur des nombreuses querelles célèbres d’Azealia Banks (et comment elle a amené Cardi B à supprimer son Instagram

Alors que l’amour des fans affluait, Azealia Banks a sauté en ligne pour réagir

Alors que ses déclarations continuaient de gagner du terrain sur Internet, Banks est retournée sur Instagram et a déclaré dans une vidéo partagée sur son histoire qu’un ami était venu faire un bilan de santé. Cependant, elle a noté qu’elle ne s’était toujours pas remise de ses sentiments.

«Je vais vraiment essayer de faire avancer ces prochains mois», a-t-elle déclaré. Banks a de nouveau noté qu’elle essaierait de sortir des projets qu’elle avait promis à ses fans, tels que Fantasea II – la suite de sa première mixtape acclamée par la critique Fantasea (2012).

Elle a été entendue lire certains des messages qu’elle a reçus dans l’un des clips partagés sur son histoire Instagram avant de se déconnecter.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255. Ou envoyez un SMS à HOME au 741-741 pour entrer en contact avec un conseiller en crise qualifié sur la ligne gratuite Crisis Text Line.