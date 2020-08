Kanye West a toujours été une figure très controversée, mais sa notoriété a atteint de nouveaux sommets au cours des derniers mois. Suite à l’annonce inattendue le 4 juillet de son intention de se présenter à la présidence, West est apparemment entré dans une spirale publique massive. Il s’est rendu sur Twitter pour critiquer ses beaux-parents, les Kardashian, et ses publications ont amené les fans à se demander si lui et sa femme, Kim Kardashian West, annonceraient bientôt un divorce. Pourtant, selon certains fans de Reddit, un divorce ne serait pas totalement inattendu, car ils supposent que West et sa femme ont des problèmes depuis des mois, voire des années.

Kanye West et Kim Kardashian West | Roy Rochlin / .

Kanye West a annoncé une élection présidentielle

Il y a longtemps que Kanye West envisage une carrière en politique. Le rappeur toujours franc a parlé dans le passé de la possibilité de se présenter aux élections en 2024. Pourtant, personne ne s’attendait probablement à ce qu’il fasse une annonce le 4 juillet qu’il avait l’intention de se présenter à la présidence en tant que membre de la «fête d’anniversaire».

Dans les jours qui ont suivi son annonce sur Twitter, West s’est ouvert dans une interview choquante et révélatrice, réitérant ses opinions religieuses et déclarant qu’il ne soutenait plus Donald Trump. West a également comparé sa vision de la Maison Blanche au pays fictif de Marvel, Wakanda, et a déclaré son soutien aux causes pro-vie. West était vague sur les détails de ses autres politiques et plates-formes, mais pour ses partisans, sa ferveur pour créer un changement aux États-Unis était tout ce qu’ils avaient besoin de savoir.

Kim Kardashian West et Kanye West auraient des problèmes de mariage

Quelques semaines seulement après son annonce, West est retourné sur Twitter – et cette fois, il était vraiment en larmes. Dans une série de tweets, West a critiqué sa femme, Kim Kardashian West, pour avoir posé pour Playboy au début de sa carrière. Il a également affirmé qu’elle avait initialement voulu se faire avorter après être tombée enceinte de leur fille aînée, North West. Il a affirmé qu’il «essayait de divorcer» de Kardashian pendant des années après avoir assisté à un événement de réforme de la prison avec le rappeur Meek Mill. De plus, il a appelé Kris Jenner et lui a dit qu’elle n’était plus autorisée à être avec ses enfants.

La diatribe a fait la une des journaux et a amené Kim Kardashian West, normalement silencieuse, à publier une rare déclaration publique, dans laquelle elle a demandé compassion et compréhension, réitérant que Kanye West avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire. Pourtant, les fans n’ont pas pu arrêter de parler de l’état du mariage de Kardashian et de West, beaucoup spéculant qu’une annonce de divorce est à l’horizon, selon Fox News.

Les fans pensent que Kanye West et Kim Kardashian West vivent des vies séparées depuis un certain temps

Dans un récent fil de discussion Reddit, les gens ont discuté du fait que Kanye West vivait apparemment dans le Wyoming, couché bas dans son ranch spacieux. Personne ne sait vraiment s’il reçoit un traitement pour son trouble bipolaire, mais il semble que Kim Kardashian West ait essayé d’aider son mari. Les fans ont discuté des informations selon lesquelles Kardashian et West vivent maintenant séparément, avec une affiche déclarant que « Je ne crois vraiment pas qu’ils vivent ensemble régulièrement et c’est comme ça depuis un certain temps. »

Une affiche a critiqué West pour son séjour dans le Wyoming, déclarant qu ‘«il n’était même pas là pour la naissance de ses enfants». Certains fans ont défendu West, l’un d’eux déclarant que « c’est évidemment vraiment nul de sa part de s’éloigner de ses quatre jeunes enfants, mais peut-être pensaient-ils que sa santé mentale serait meilleure dans le Wyoming. » Une autre affiche compatissant avec les enfants de West, disant: «Je me demande pourquoi ils sont toujours mariés alors qu’ils vivent pratiquement comme un couple divorcé qui partage quatre enfants. Les enfants pauvres. » En fin de compte, personne ne connaît vraiment l’état de la relation de West avec Kardashian, ni à quel point il est proche de ses enfants – mais il semble probable que d’autres seront révélés dans les mois à venir.