Les deux révèlent les avantages et les inconvénients du tournage virtuel de la nouvelle saison et les signaux d’alarme pour quiconque accède aux applications pendant le verrouillage.

Les « Catfish » de l’émission de télé-réalité de MTV ne sont pas les seuls à se cacher derrière leurs écrans d’ordinateur cette saison.

Le tournage ayant eu lieu au début de la pandémie de coronavirus, le réseau a pris la décision de filmer virtuellement toute la saison – avec les hôtes Nev Schulman et Kamie Crawford faisant toutes leurs enquêtes dans le confort de leur foyer, parfois agité.

Cette fois-ci, les deux communiquent entre eux – ainsi qu’avec les espoirs et les personnes exposées – via Zoom, alors qu’ils tentent de faire la lumière sur certaines relations en ligne suspectes.

Les applications de rencontres ont connu une augmentation de leur utilisation depuis le début du verrouillage et, bien que ceux qui les utilisent ne se rencontrent peut-être pas dans la vraie vie, Schulman a déclaré qu’il pensait que la pandémie avait « changé de façon permanente notre façon de penser les interactions sociales, en particulier en ce qui concerne aux branchements occasionnels qui pourraient résulter « des applications.

«En fait, je pense que c’est pour le mieux», a-t-il déclaré à TooFab. « Parce que pour aller de l’avant – je sais que les gens se rencontrent toujours sur des applications de rencontres, je sais que les gens sortent toujours – mais ils prennent un peu plus de prudence et de précautions maintenant pour décider s’ils veulent vraiment prendre le risque pour leur bien-être personnel et leur sécurité de rencontrer quelqu’un sur Internet. Je pense que c’est une bonne chose. «

Crawford a déclaré que la popularité des rencontres virtuelles dans le verrouillage pourrait également aider à soulever des signaux d’alarme un peu plus tôt pour tout poisson-chat potentiel.

« Si la personne n’est pas prête à participer à un appel FaceTime comme le premier, je dirais que je vais vous donner deux semaines – trois semaines je pense que c’est trop long – je pense que deux semaines suffisent , » elle a expliqué. « Nous sommes tous dans la maison, donc vous savez que vous pouvez le découvrir. Je pense que deux semaines sont au maximum pour FaceTime et s’ils ne sont pas disposés à le faire, je pense qu’il est juste temps de passer à autre chose. »

Continuez à lire pour notre conversation complète avec les deux hôtes et voyez ce qu’ils considèrent comme les avantages (siestes, alcool) et les inconvénients (pas de voyage) du tournage pendant le verrouillage, pourquoi ils croient que le poisson-chat utilise encore des photos populaires à l’ère des recherches d’images inversées et comment les confrontations virtuelles se comparent à celles de l’IRL sur la nouvelle saison.

À quoi ressemblaient les premières conversations lorsqu’il s’agissait de décider comment aborder la nouvelle saison?

Crawford: Je pense qu’il y a certainement eu un peu d’hésitation de la part de tout le monde parce que la saison a débuté en mars, donc c’était une sorte de territoire inconnu en ce qui concerne la télévision en quarantaine. Tout le monde était toujours dans un endroit étrange, mais dans l’ensemble, nous étions tous tellement impatients et excités de retourner au travail et de commencer à faire autre chose que de rester assis à la maison. Au moins pour moi, je m’ennuyais vraiment. Je n’ai pas d’enfants, mais Nev a toute une famille. Nous voulions retourner au travail, mais nous voulions nous assurer que nous le faisions en toute sécurité et que tout le monde se sentait en sécurité et protégé. Et aussi nous assurer que nous faisons toujours le spectacle incroyable que tout le monde connaît et aime. C’était excitant.

Cela a-t-il aidé à briser ce qui est devenu un peu une boucle pour les autres?

Schulman: Pour moi, avoir quelque chose à faire à la fois m’a aidé à sortir de ce cycle banal du quotidien fantastique – mais beaucoup de nettoyage, d’alimentation, puis de nettoyage – donc c’était bien d’avoir une excuse à dire à ma femme. , « Vous savez, désolé autant que j’aimerais continuer à nettoyer et nourrir nos enfants, je dois aller travailler maintenant. » Cela vous rappelle vraiment à quel point il est important d’avoir quelque chose qui soit à la fois épanouissant mais aussi séparé de votre famille ou de votre proche ou même de vos amis, c’est juste quelque chose que vous faites et qui vous fait vous sentir bien et fier. C’était vraiment un retour au travail bienvenu même si je n’étais qu’à 50 mètres d’eux dans la chambre. Au moins, j’avais quelque chose que je faisais et que j’aime faire.

Était-ce difficile de filmer avec deux enfants qui couraient partout?

Schulman: Ouais. Je découvre la chance que j’ai d’avoir des enfants aussi formidables. Et même s’ils n’ont qu’un an et demi et trois ans et demi, ils ont généralement une très belle disposition et sont de bonne humeur. Et, pour la plupart, ils écoutent et comprennent quand on leur demande de faire des choses. Ils m’ont pratiquement laissé seul puis, dans de nombreux cas, ils sont apparus et ont prêté un facteur de gentillesse bienvenu à l’émission et ont en fait participé dans une certaine mesure. C’était marrant. Nous avons bien plus intégré notre vie à la maison dans la série, et je pense que ça a été vraiment sympa.

Comment décririez-vous les conversations entre le poisson-chat et les espoirs en le faisant virtuellement. Pensez-vous qu’il y a plus d’honnêteté à cause de cette barrière virtuelle que d’être face à face?

Crawford: Je pense que vous avez raison. Je pense qu’ils sont certainement plus ouverts. Parfois agressif. Parfois, finalement voir cette personne et se rendre compte qu’elle est réelle ou non peut être surprenant … ils peuvent être à court de mots, ce qui arrive aussi dans la vraie vie, mais je pense que les gens sur Zoom et pratiquement c’est beaucoup plus facile à dites les choses que vous voulez dire parce que vous n’êtes pas en présence de cette personne. Bon ou mauvais, c’est différent.

Dans la première, nous voyons ce poisson-chat utiliser des personnes reconnaissables comme photos. Êtes-vous surpris que les gens essaient encore de s’en tirer avec des trucs comme ça?

Schulman: C’est drôle parce que nous ne savions évidemment pas pendant le tournage de cet épisode qui était cette personne. Mais, bien sûr, nous avons fait un peu de recherche et très rapidement et relativement facilement découvert de qui il s’agissait. C’est surprenant car il existe une telle multitude d’options sur Internet en ce qui concerne les personnes sur lesquelles prendre des photos et faire semblant de l’être. Donc, cela me surprend toujours que les gens soient un peu paresseux à ce sujet et en même temps, je ne pense vraiment pas que les gens s’attendent à ce que ces profils aléatoires deviennent un jour si importants que les relations vont jamais aller n’importe où et je pense qu’ils supposons probablement que les gens s’attendront probablement à ce qu’ils soient faux au départ. C’est étrange. C’est un mélange de paresse, mais aussi simplement de la nature inattendue d’Internet que les gens trouvent des photos et les utilisent.

Cette paresse a également un revers. À présent, on pourrait penser que tout le monde sait comment faire une recherche d’image inversée, en particulier à cause de cette émission.

Crawford: Surtout quand les gens disent: « J’ai vu quelques épisodes de la série », et je me dis: « Si vous pensez que vous êtes dans cette situation, vous devrez peut-être vous asseoir et regarder une saison complète et vraiment confrontez-vous à ce à quoi vous pourriez avoir affaire ici.

Quand il s’agit de filmer toute la saison depuis la maison, quels sont les avantages et les inconvénients?

Schulman: L’un des avantages pour moi vient d’être à la maison avec mes enfants. J’adore toujours beaucoup voyager et j’ai hâte de recommencer, mais pendant les 4 ou 5 premières années de réalisation de l’émission, j’étais une personne assez détachée. Maintenant, évidemment, je suis marié, j’ai mes enfants et il y a quelque chose de vraiment sympa à entrer dans cette routine quotidienne pour que vos enfants s’attendent à ce que vous soyez là tous les matins et juste le plaisir de leur faire choisir qui ils vont blottissez-vous avec vous ou votre femme, et plus vous passez de temps, plus ils vous choisissent souvent, ce qui est toujours amusant et une bonne chose à vanter auprès de votre conjoint.

Pour être honnête, en même temps, je pense que ce qui me manque le plus dans la série, ce sont les voyages, car vous ne pouvez pas remplacer l’importance pour nous deux et je pense que le spectateur peut voir à l’intérieur de la vie et des maisons de la les gens de l’émission. Cela aide vraiment à ancrer leur histoire et leur expérience. Et je pense que cela vous aide à comprendre comment une personne dans cette situation et peut-être dans cette situation géographique ou même simplement dans cette communauté aurait pu utiliser cette relation Internet comme une raison pour échapper à sa réalité. Donc, j’ai hâte que nous reprenions la route, mais j’apprécie également d’avoir ce temps de repos bien mérité.

Crawford: Je suis d’accord. Je manque vraiment le voyage même si parfois nous allons dans des régions très reculées où il n’y a rien d’autre qu’un Taco Bell dans toute la ville. Il y a quelque chose d’excitant à ce sujet. Évidemment, vivre à LA, c’est complètement différent et c’est vraiment agréable de rencontrer des gens là où ils se trouvent dans leur ville natale. Mais ce que je pense que j’aime le plus dans le travail à domicile en ce moment, c’est l’accès que j’ai à mon lit, pour faire une sieste entre les deux lorsque nous tournons. C’est ma partie préférée. «

Il semble que l’accès à votre alcool a également été agréable.

Crawford: Oui!

Schulman: Oh ouais, c’est vrai!

« Catfish » sortira le mercredi 5 août sur MTV.