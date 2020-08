RuPaul est la drag queen la plus célèbre de notre époque, mais curieusement, il a été inspiré par de nombreux artistes qui n’étaient pas des drag queens. Fait intéressant, RuPaul les considère tous comme des étrangers, même s’ils ont tous atteint le sommet de l’industrie du divertissement. Il a même travaillé avec sa plus grande idole.

David Bowie

Selon Variety, RuPaul cite David Bowie comme une influence. Bowie n’était pas un artiste de drag, cependant, il représentait l’androgynie de l’ère du glam rock. Il y a certainement une similitude entre son style sculptural et celui de RuPaul. RuPaul a rencontré la fille de Bowie, Lexi, qui est une fan de RuPaul’s Drag Race. Mama Ru a partagé ses sentiments profonds sur cette expérience.

«J’étais au-delà – au-delà – obsédé par David Bowie», a-t-il déclaré à Billboard. «À partir du moment où j’ai eu environ 14 ans tout au long de ma vie. Penser que le gamin de David Bowie était sur notre plateau… [T]Le fait que j’ai vécu assez longtemps dans ma vie pour avoir ce revirement là où l’enfant de David Bowie était obsédé par quelque chose que je faisais était vraiment fou. »

«Blackstar» de David Bowie

Mama Ru a été particulièrement émue par le dernier album de Bowie, Blackstar. « C’est beau. Cela m’a juste fait manquer le fait qu’il ne pouvait pas faire plus. En entendant cet album et ses nuances de jazz, je me suis dit: «Oh mon dieu». J’aurais adoré l’entendre faire un album standard ou un album de chant jazz approprié. »

Cher

Cher était une autre influence sur RuPaul. Bien que pas aussi androgyne que Bowie, elle était androgyne à sa manière. En fait, son premier single a causé un scandale parce que les gens si Cher était un homme chantant une chanson d’amour sur un autre homme.

«Believe» par Cher

Il y a certainement des similitudes entre les chansons de danse de Mama Ru et les succès du Cher comme « Believe » et « Strong Enough ». Fait intéressant, Cher aurait une influence majeure sur l’un des concurrents de la course de dragsters de RuPaul: Chad Michaels.

Diana Ross

Selon Billboard, Diana Ross était la plus grande idole de RuPaul. La plupart d’entre nous n’arrivent pas à rencontrer nos idoles, mais RuPaul a rencontré Ross. En fait, il est apparu dans l’un des vidéoclips de Ross.

«Je vais survivre» de Diana Ross

Plus précisément, il est apparu dans la vidéo de Ross pour sa reprise de «I Will Survive» de Gloria Gaynor. C’était parfaitement naturel pour Mama Ru d’être dans la vidéo. Après tout, la musique de danse impertinente et stimulante est le pain et le beurre de la musique de RuPaul, et «I Will Survive» est le hit de danse original. À juste titre, «I Will Survive» a ensuite été utilisé dans une bataille de synchronisation labiale lors d’un épisode de RuPaul’s Drag Race.

Selon Variety, Mama Ru a expliqué pourquoi Bowie, Cher et Ross étaient si importants pour lui. « Ils étaient des superstars improbables et des étrangers à leur manière », a déclaré RuPaul. « Le simple fait de savoir qu’ils existaient m’a aidé à atteindre ma célébrité et m’a aidé à continuer pendant les périodes où je n’avais pas beaucoup de choses sur mon chemin. »