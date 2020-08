De Wonder Woman à Justice League, nous sommes là pour vous.

Le jour que les fans de DC attendaient est enfin arrivé: DC FanDome.

L’événement en ligne qui dure toute la journée célèbre les plus grandes propriétés et projets de l’entreprise, y compris les films, les émissions de télévision et les bandes dessinées à venir. La convention – essentiellement la propre version de Comic-Con At Home de DC – est gratuite pour tous.

Ce sont les films qui nous intéressent le plus ici chez TooFab, en tant que toutes nouvelles images et premières bandes-annonces de Warner Bros. ‘ ardoise ne manquera pas de secouer les médias sociaux dès leur chute.

Attendus tout au long de la journée: de nouvelles bandes-annonces pour « Wonder Woman 1984 » de Patty Jenkins et la coupe de « Justice League » de Zack Snyder pour HBO Max, un aperçu de « The Suicide Squad » de James Gunn et de « The Batman » de Matt Reeves et de nouvelles informations sur Le film « The Flash » et les suites de « Aquaman » et « Shazam! »

Lors d’un panel sur le multivers DC, le président de DC Films chez Warner Bros. Pictures, Walter Hamada, a confirmé que les membres actuels de la Justice League sont tous sur une seule Terre, tandis que Pattinson sera séparé – en tant que « Batman de l’Année Deux ».

Le réalisateur « Aquaman » James Wan et la star Patrick Wilson n’ont pas pu vraiment révéler quoi que ce soit sur la suite, sauf confirmer le retour de Patrick. Les stars de « Shazam » étaient dans le même bateau, révélant seulement que la suite sera intitulée « Shazam: Fury of the Gods ».

Ils ont également été brièvement rejoints par Sinbad, que tout le monde croit être dans un film appelé « Shazam » qui n’a jamais existé. Il espère avoir un rôle dans le deuxième film.

Robert Pattinson est #TheBatman. Regardez la bande-annonce #DCFandome maintenant. pic.twitter.com/vhRXE7YlCA – The Batman (@TheBatman) 23 août 2020

@Le Batman

La plus grande révélation de la journée est venue à la fin du dernier panneau: la première bande-annonce de « The Batman », mettant en vedette Robert Pattinson en tant que super-héros titulaire.

Le teaser, du réalisateur Matt Reeves, s’est éloigné des couleurs plus vives dans lesquelles DC a plongé avec « Wonder Woman » et « Aquaman », et a un ton résolument plus sombre. Bien sûr, nous parlons de The Dark Knight – vu ici en mode détective complet, enquêtant sur une série de meurtres. Le film se déroule dans la deuxième année de Bruce sous son capot, toujours « au début de sa trajectoire » et une « légende grandissante » de Gotham. Reeves a déclaré que les habitants de la ville avaient toujours peur de lui.

Les images montrent clairement que The Riddler (Paul Dano) est le principal antagoniste, car Bruce Wayne / Batman reçoit de nombreuses notes remplies de points d’interrogation et des indices de rimes le narguant tout au long.

Cependant, nous avons un bon aperçu de la Catwoman de Zoe Kravitz en action à la fois en tant que cambrioleur de chat et se tenant debout contre Batman. Il y a aussi des photos de la nouvelle Batmobile et de ce qui semble être Colin Farrell sous beaucoup de prothèses comme le Pingouin.

Selon Reeves, le film découvrira Bruce découvrant comment sa famille s’inscrit dans l’histoire de la corruption de Gotham. Il a également promis que les versions de Riddler et Catwoman dans le film seraient différentes de tout ce que nous avons vu dans le passé – et a déclaré que le film serait également une sorte d’histoire d’origine pour ces deux personnages, ainsi que pour Penguin.

« Selina n’est pas encore Catwoman, cela fait en fait partie du voyage », a-t-il déclaré, ajoutant qu’Oswald Cobblepot déteste en fait son surnom.

Le film sort le 1er octobre 2021.

Wonder Woman 1984 a lancé l’événement, où le réalisateur Jenkins et les stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig et Pedro Pascal ont publié la deuxième bande-annonce du film. Jenkins a promis que le film serait un « grand spectacle visuel » et qu’ils veulent vraiment faire leurs débuts dans les salles, pas à la maison via VOD au milieu de la pandémie.

Dans les années 80, le nouveau mouvement voit Wonder Woman affronter Cheetah de Wiig – que nous avons finalement bien examiné après sa transformation de super-méchant – et Max Lord de Pedro.

Cette fois-ci, Steve Trevor de Pine est le poisson hors de l’eau, après être apparemment mort dans le premier film. « Mon travail est encore d’être amoureux de Gal, ce qui n’est pas un travail difficile », a-t-il plaisanté.

Après un fan Q de Venus Williams, OG Wonder Woman Lynda Carter est également apparue pour célébrer la distribution et l’équipe et leur donner à tous son sceau d’approbation. Wiig a fait un geek, révélant qu’elle avait même des WW Underoos à l’époque.

Alors que l’aperçu était plein d’action meurtrière, les images des coulisses du tournage donnaient l’impression que les quatre principaux ont passé un bon moment à s’amuser pendant le tournage.

Le film devrait, pour l’instant, faire ses débuts le 2 octobre 2020.

Warner Bros.

Bien qu’il n’y ait pas eu de séquences pour « The Flash », qui n’a pas encore commencé le tournage, le réalisateur Andy Muschietti a déposé la première photo du nouveau costume de Barry (Ezra Miller) (ci-dessus). Bruce Wayne est responsable de la création du nouveau look de Barry.

Le film suivra l’arc Flashpoint des bandes dessinées, qui voit Barry voyager dans le temps pour essayer de sauver sa mère du meurtre – et son père accusé du crime. Bien sûr, cela ne se passe pas comme prévu, car il bousille vraiment le continuum espace-temps.

Selon Christina Hodson, elle a vu des griffonnages de la vision d’Andy pour la Speed ​​Force – et a déclaré qu’ils « ne ressemblent à rien de ce que j’ai jamais vu auparavant ».

Alors que des images de films de DC commençaient à apparaître à l’écran, Miller a taquiné « Flashpoint » signifie « toutes les histoires et les personnages peuvent commencer à entrer en collision. » Les émissions de télévision et les films les plus intéressants ont été taquinés: Regina King sur la série « Watchmen » et la version de Keanu Reeve de Constantine – pourraient-ils apparaître dans le film, qui est déjà censé présenter les Bat-men de Ben Affleck et Micheal Keaton.

Le film devrait sortir le 2 juin 2022.

Le réalisateur James Gunn a déclaré que faire « The Suicide Squad » était « de loin le plus amusant que j’aie jamais eu à faire un film », avant de finalement confirmer qui jouait tout le monde dans le casting très impressionnant du film et les premiers regards sur leurs nouveaux costumes.

De retour du premier film, Margot Robbie dans Harley Quinn, Viola Davis dans Amanda Waller, Joel Kinnaman dans Rick Flag et Jai Courtney dans Captain Boomerang. Rejoindre l’équipage: Idris Elba comme Bloodsport, John Cena comme Peacemaker, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme Thinker, Alice Braga comme Sol Soria, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel.

King Shark sera également dans le film, tandis que Storm Reid jouera Tyla, la fille de Bloodsport.

Un regard dans les coulisses du film a montré tous les personnages habillés et travaillant ensemble dans ce qui ressemblait à un film de combat épique Elba par rapport à un «roman graphique animé».

Selon Gunn, il a eu le plus de plaisir à écrire pour Harley. « Je pense qu’il y a une nature chaotique de filou en elle, » dit-il. « En tant qu’écrivain, c’est une chose vraiment amusante à gérer. J’écrivais en grande partie pour Harley et Harley l’écrivais pour moi. »

Le film sort le 6 août 2021.

Les superfans de DC attendaient avec impatience la sortie de la vision complète de Zack Snyder pour « Justice League » depuis que Joss Whedon est intervenu pour terminer le film sorti en salles. Il tombera sur HBO Max en 2021.

Ben Affleck, Gal Gadot, Ray Fisher, Henry Cavill, Ezra Miller et Patty Jenkins ont tous rejoint le panel pour poser quelques questions aux fans. Lorsque Fisher a demandé quel personnage Snyder espérait « étoffer pleinement » avec sa version du film, il s’est fortement penché sur Cyborg.

« Cyborg est le cœur du film », a-t-il dit, « c’est ce qui à la fin tient l’équipe ensemble de bien des façons et excite pour les fans de voir comment cela se réalise. »

Snyder a dit qu’il y aurait « des tonnes plus » de The Flash et de son « arc émotionnel » aussi. « Vous allez voir quelque chose de Flash dans ce film que je ne pense pas que vous ayez jamais vu auparavant », at-il ajouté, disant que cela aurait « quelque chose à voir avec ses capacités » traitant du temps et de l’espace.

Il a également confirmé que le produit final sera publié en quatre parties d’une heure, qui seront également regroupées en un seul film.

Réglé sur « Hallelujah », la nouvelle séquence nous a donné notre meilleur aperçu du grand méchant méchant Darkseid, un nouvel aperçu de Superman dans son costume noir, la transformation de Cyborg et le premier regard sur Iris West, joué par Kiersey Clemons.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Dwayne « The Rock » Johnson a montré un art conceptuel pour son prochain film « Black Adam » – qui n’a pas commencé le tournage – réalisé par Boss Logic et Jim Lee. Le teaser a montré son ascension d’esclave à l’un des personnages les plus puissants de l’univers DC – celui qui affronte Shazam.

« J’aurais aimé pouvoir vous en montrer plus, beaucoup plus, mais nous sommes toujours dans les premiers processus de cette création – je peux vous le promettre, nous allons aller au-delà de vos attentes les plus folles », a-t-il déclaré après la séquence. « En fin de compte, j’ai vraiment un patron que je cherche à plaire – en plus de ma femme et de mes filles – c’est vous les gars, les fans, le public. »

Il a qualifié les personnages de « l’un des super-héros, des anti-héros, des méchants les plus puissants, comme vous voulez l’appeler », quelqu’un qui n’a aucune retenue lorsqu’il s’agit d’utiliser ses pouvoirs. «C’est explosif, dangereux et très sympathique, du moins pour moi», a-t-il ajouté.

Johnson a déclaré qu’il adorerait tourner un film avec Wonder Woman à un moment donné et a déclaré que ce serait également «cool» de passer du temps avec Superman. « On ne sait jamais, Black Adam et Superman pourraient devenir amis … ou ils ne le feront pas », dit-il, « Qui sait, peut-être que nous verrons. »

Noah Centineo a également taquiné son rôle d’Atom Smasher, affirmant qu’il s’entraînait beaucoup pour se mettre en forme de super-héros. « J’essaie juste de faire de mon mieux pour venir livrer quand c’est le jour du match », at-il ajouté. « C’est un personnage passionnant, c’est un jeune personnage et c’est un nouveau visage frais. »

Rejoindre Atom Smasher dans la Justice Society dans le film sera Hawkman, Doctor Fate et Cyclone.

Le panel s’est terminé avec Johnson disant aux membres actuels de la Justice League, « les choses ne seront plus jamais les mêmes, car la hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC est sur le point de changer. »

