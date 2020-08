2020-08-09 11:30:05

Billie Piper pense que les médias sociaux sont « terrifiants », car elle dit qu’elle ne voudrait pas être « une pop star célèbre » maintenant, parce que les médias sociaux ont amplifié les éléments « horribles » de la renommée.

La chanteuse et actrice de 37 ans a commencé sa carrière à l’adolescence en sortant son premier single, ‘Because We Want To’, à l’âge de 15 ans, et a maintenant déclaré qu’elle détesterait être « une célèbre pop star » maintenant, parce que les médias sociaux ont amplifié les éléments «horribles» de la renommée.

Elle a dit: «Disons-le comme ça, je n’aurais pas voulu être une pop star célèbre maintenant. L’élément des médias sociaux est terrifiant parce que c’est continu, c’est dans votre lit, à côté de votre table de chevet tous les soirs.

«Dans ma carrière de pop, il y a eu des moments horribles à vivre à l’adolescence, mais ils allaient et venaient. Mais l’idée de l’avoir constamment sur toi – je porte mon téléphone autour du cou comme un esclave bizarre – et avec un simple cliquez sur vous pouvez voir ce que des millions de personnes pensent de vous ou d’autres personnes, ou à peu près n’importe quoi … Je dirais que la situation s’est aggravée. »

Billie a également parlé du piratage iCloud de 2014 qui a vu des photos privées de plusieurs célébrités apparaître en ligne et a déclaré que même si elle n’était pas touchée par la fuite, elle pouvait comprendre la situation.

La star de « Journal secret d’une Call Girl » estime qu’il est « légèrement déprimant » de voir des gens vivre leur vie si « publiquement », car elle sait comment les choses peuvent être « incriminantes » même quand elles semblent « tout à fait innocentes ».

S’adressant au magazine Culture du Sunday Times, elle a ajouté: « Je ne sais pas ce que c’est [having pictures stolen], mais je sais certainement ce que signifie vivre sa vie publiquement. Je le fais depuis mes 14 ans. Ce qui est vraiment intéressant et légèrement déprimant, c’est à un certain niveau que nous le faisons tous maintenant – tout le monde a un profil en ligne et tout ce que vous faites à un certain niveau peut être considéré comme incriminant, même si c’est en fait assez innocent. »

