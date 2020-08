Lorsque les gens s’inscrivent pour participer à des émissions de télé-réalité, ils disent «oui» à la mise en valeur de leur vie pour que le monde puisse les voir… et juger. Et il est devenu manifestement clair que les téléspectateurs peuvent être vraiment brutaux. Jihoon Lee de 90 Day Fiancé: The Other Way a été attaqué par plusieurs téléspectateurs de l’émission pour plusieurs raisons différentes. Mais son histoire la plus récente a d’autres stars qui se rallient derrière lui.

’90 Day Fiancé ‘stars Jihoon Lee et Deavan Clegg | TLC

Les fans critiquent constamment Jihoon

L’une des plus grandes erreurs de Lee cette saison a été de mentir à sa femme Deavan Clegg au sujet de son travail. Il lui a dit qu’il avait un bon travail qui lui permettrait de subvenir aux besoins de leur famille. En réalité, Lee n’avait qu’un emploi à temps partiel en tant que livreur. Lorsqu’il a révélé cela, les téléspectateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour lui dire de trouver un meilleur travail.

«Pour les gens qui me demandent de trouver un emploi, je suis toujours aussi gentil avec les gens qui sont gentils avec moi d’abord, mais avec ceux qui sont impolis avec moi, je suis un * shole avec eux», a-t-il commenté un maintenant – post Instagram supprimé. «Distinguer le spectacle et la réalité. Et le spectacle appartient au passé. J’ai dit maintes fois que j’avais un travail. Mon travail consiste à livrer de la nourriture. Je gagne assez d’argent pour m’occuper de ma famille.

«Si vous lisez ceci et que vous me dites d’obtenir un emploi, à partir de maintenant, je vous considère comme un poisson rouge avec une mémoire de trois secondes, je vais simplement l’ignorer et le bloquer», a-t-il poursuivi. « Parce que je ne veux pas parler aux poissons, ouais pensez-y comme c’est fou hein ?! Au revoir. »

Pourquoi les stars du 90 Day Fiancé se rallient-elles derrière Jihoon?

Une grande partie de ce à quoi les stars du Fiancé de 90 jours font face reste invisible. Mais récemment, Lee a décidé de laisser ses partisans voir ce qu’il doit supporter. Le 18 août, il a publié une capture d’écran d’un DM qu’il a reçu sur son fil Instagram.

«Tu es un si mauvais père», a écrit la personne. « Tuez-vous, espèce d’idiot pathétique. »

« Oh vraiment? » il a légendé la photo.

D’autres stars de 90 Day n’ont pas tardé à venir à sa défense comme l’acteur de Pillow Talk David Toborowsky.

«Ne laissez personne vous atteindre», a-t-il commenté. « Vous savez que votre amour pour votre famille est tout ce qui compte. »

Le coéquipier de Lee, Kenneth Niedermeier, a également répondu.

«C’est triste et pathétique, gardez la tête haute», a-t-il écrit. «Les humains ne sont pas faits pour être parfaits. Tu sais qui tu es. »

L’ancienne membre de la distribution de The Other Way, Laura Jallali, a également offert son soutien.

«Ignorez les trolls Jihoon, vous avez ceci et tout fonctionnera», a-t-elle écrit. «Il arrive parfois des choses que nous ne comprenons pas, mais de bonnes choses en sortiront. Restez fort, gardez la tête haute! »

Deavan dit que les fans menacent sa famille

Lee n’est pas le seul à recevoir des messages inquiétants. Clegg a récemment révélé qu’elle avait reçu des messages menaçant sa famille.

«Le montant que j’ai gagné sur TLC pour les deux saisons, je l’ai fait en un mois en faisant mon propre s * it», a-t-elle déclaré sur Instagram Live. «L’argent ne vaut pas la peine lorsque ma famille est menacée et mise en danger et que nous ne gagnons même pas assez d’argent pour nous protéger ou pour obtenir une protection.»