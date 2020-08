2020-08-06 12:30:04

Sir Bob Geldof veut un étang inspiré de Monet construit sur son terrain dans le Kent.

Le fondateur de Live Aid a soumis des plans au conseil pour demander la permission de construire la pièce d’eau dans sa maison du prieuré de Davington à Faversham, qui est inspirée par l’étang de Giverny dans la peinture de Monet.

Les documents de planification soumis au Swale Borough Council se lisent comme suit: «L’inspiration pour la conception de l’étang est venue de l’étang de Monet à Giverny, avec un mélange de plantes d’eau douce et d’arbres pour maximiser la valeur de la biodiversité. Les avantages environnementaux sont considérés comme l’emportant sur tout ‘ un dommage moins que substantiel au cadre des bâtiments classés à proximité, mais les bâtiments sont bien éloignés pour ne pas être physiquement affectés par le développement. Un élément essentiel du projet est que ces nouveaux étangs auront de l’eau propre. Ceci est important car la plupart des zones rurales les étangs sont maintenant gravement endommagés par la pollution, et les preuves montrent que la faune des étangs est en déclin à travers le Royaume-Uni. »

Tandis que la voisine Jennifer Pout était satisfaite des plans.

Elle a déclaré: «Le prieuré a déjà une population d’animaux sauvages florissante dont nous bénéficions, des chauves-souris, des hiboux, des écureuils, des oiseaux et des coléoptères. C’est une bonne nouvelle que cette région bénéficiera d’un autre type de refuge faunique. Espérons que cela va ne soyez pas submergé par les mozzies dont nous sommes déjà aux prises. »

Pendant ce temps, Bob a précédemment admis que sa «plus grande crainte» était qu’il se retrouve sans abri et sans ressources, et il n’avait donc que 15 ans lorsqu’il a commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour aider les personnes dans les rues de Dublin.

Il a déclaré: «À 15 ans, je me suis porté volontaire à la communauté Simon. Ma plus grande crainte était de devenir l’une des personnes avec lesquelles je travaillais, en me rassemblant autour du grand feu que nous avions à Smithfield, en prenant la soupe que nous préparions. C’était mon image, à 60 ans, dormant sur un banc de parc dans le froid, alors je devais continuer à courir, continuer à courir. Et je ne peux pas m’arrêter. «

