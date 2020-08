Après que la Suite de sécurité ait fait dérailler les plans initiaux de nomination du chef de la maison Cody, il s’en tient néanmoins à une stratégie familière et décevante.

Les choses semblent soudainement très familières « Big Brother All-Stars » Alors que les Houseguests commencent à s’installer dans leurs nouvelles fouilles, tout le monde suce le nouveau chef de famille Cody et il donne le ton pour la saison avec ses nominés.

Malheureusement pour Cody, il a dû mettre en scène cette scène deux fois après que le premier rebondissement majeur de la saison, la Safety Suite, a tout fait dérailler. Cela a également révélé à quel point certaines de ces personnes sont avisées et à quel point il n’est pas aussi bon dans le jeu social que son allié Derrick l’était à leur saison.

Nous avons également pu voir les premiers noyaux d’alliances se former, et il est intéressant de voir quelles relations préexistantes semblent avoir encore du poids et lesquelles ne le sont pas. À titre d’exemple, Nicole F et Cody semblaient cliquer juste après avoir joué ensemble à la saison 16.

Mais quand Nicole F a essayé d’honorer ce même lien avec Da’Vonne au cours de leur temps ensemble dans la saison 18 (que Nicole F a gagnée), Da’Vonne ne l’avait pas. Ceci, bien sûr, car elle a finalement vu que Nicole F l’avait trahie dans la saison.

D’autres connexions qui ne le sont pas, du moins jusqu’à présent, notamment Nicole A et David, qui ont joué ensemble la saison 21, et Keesh et Memphis de la saison 10. En fait, Memphis était occupé à essayer de se rapprocher de Cody alors qu’ils jouaient tous les deux le pouvoir. jeu en duo dans leurs saisons.

Pendant ce temps, Janelle et Kaysar se sont retrouvés à graviter l’un vers l’autre après avoir joué ensemble les saisons 6 et 7, mais c’est aussi parce qu’ils savaient que ce lien était bien connu dans la maison et qu’ils étaient probablement des cibles.

Retour à l’école

En fait, ils savaient qu’ils étaient des cibles et ils étaient fidèles à cette prédiction. Félicitations aux joueurs de la vieille école pour savoir à quel point les cibles ils allaient dans la maison et, plus important encore, pour avoir lu Cody comme un livre ouvert.

Il n’est tout simplement pas aussi doué pour le subterfuge et la tromperie. Cody semble être un gars vraiment décent qui se débat avec certains des aspects les plus difficiles du jeu – nous l’avons certainement vu avec l’un de ses nominés – mais il va devoir travailler sur son visage de poker s’il veut durer.

Surtout après avoir tracé les lignes de bataille cette saison. Bien que Cody n’ait peut-être pas dit à la maison ses objectifs initiaux, ils savaient tous les deux exactement où ils se trouvaient. Et c’est pourquoi ils étaient les deux seules personnes à avoir opté pour la sécurité.

Safety Is So Suite

Une nouvelle tournure cette saison a peut-être été apportée pour lutter contre cette fracture douloureusement évidente, et pourtant il ne peut pas faire grand-chose. La façon dont cela fonctionne est que chaque Houseguest a un Pass VIP pour la suite de sécurité.

Chaque semaine, il s’ouvrira pour une durée limitée et ils pourront décider s’ils veulent participer. Ce n’est bon que pendant les trois premières semaines, et vous ne pouvez y entrer qu’une seule fois … jamais! Ainsi, c’est un risque énorme et peut potentiellement mettre une cible sur votre dos si vous y courez, ou du moins c’est ce que la maison a décidé.

Avec quelques secondes à perdre, même si Janelle et Kaysar savaient que Cody leur tirait dessus. Ils sont arrivés avec de grandes cibles et ses conversations insensées, à la lettre, sans dire rien avec eux dans la salle HOH indiquaient clairement qu’il allait les installer.

Brillamment, même si Kaysar a remporté le concours, il a eu la chance d’étendre la sécurité à un plus et il a choisi Janelle. D’un seul geste, il a tué tout le plan de Cody. Et c’est ici que Cody a exposé un problème potentiellement énorme pour tout un segment de joueurs de la maison.

Trop vieux pour l’école

Tout comme nous l’avons vu dans «Survivor: Winners at War», il semble que nous soyons confrontés à un fossé générationnel dans la maison. Cody a remplacé les deux joueurs de la vieille école qu’il ne pouvait pas cibler par deux autres joueurs de la vieille école.

Il semblait déchiré à ce sujet, surtout après que Kevin lui ait ouvert en larmes à propos de ses propres insécurités, mais cela importait peu à la fin. Pour aucune raison autre que celles des saisons précédentes, Kevin et Keesha sont les deux premiers nominés de la saison.

Voici donc le problème tel qu’il se présente. Daniele, Janelle, Kaysar, Keesha, Kevin, Memphis et Enzo représentent la vieille école. Ils affrontent neuf joueurs de la «nouvelle école». Et déjà la vieille école va probablement descendre à six.

Si Kevin ou Keesha obtient le pouvoir de veto et se sauve, les chances que Cody cible quelqu’un dans la «nouvelle école» semblent plutôt minces. Peut-être qu’il nous surprendra. Peut-être que les joueurs de la vieille école le feront.

On voit déjà Enzo travailler ses angles avec Cody, mais ces joueurs ont du pain sur la planche pour infiltrer les jeunes cliques et briser cette direction avant qu’elle ne devienne d’abord une tendance puis leur destruction dans ce jeu.

Houseguest: premières impressions

Il est encore un peu tôt pour commencer à classer les joueurs, car beaucoup d’entre eux n’ont pas encore eu d’impact. Mais nous pouvons certainement offrir nos premières impressions à ceux qui ont encore fait une impression. Si vous ne voyez pas de nom – eh bien, il y a une raison à cela.

Cody Calafiore s’est avéré être un formidable concurrent, ainsi qu’un individu généreux. Cela dit, il est également prêt à mettre cela de côté pour jouer le jeu. Mais il ne réussit pas aussi bien à traiter tout le monde de manière égale sous son règne HOH, ou à les faire tous se sentir les bienvenus. Il doit s’améliorer dans ce domaine s’il veut durer quand il n’a plus de pouvoir.

Daniele Briones est allongée et reste à l’écart des projecteurs, ce qui est absolument son meilleur coup en ce moment. C’est bon de la voir s’adapter à la maison telle qu’elle est. Maintenant, elle doit travailler sur la solidification des relations.

Da’Vonne Rogers prouve une fois de plus à quel point elle est avisée et consciente dans la maison, et contrairement au HOH actuel, elle est un maître pour mentir droit à votre visage, comme elle l’a fait avec Nicole F. Cela signifie que sa plus grande faiblesse, sa bouche, est dans vérifier maintenant, ce qui pourrait très bien augurer pour elle dans ce jeu.

Janelle Pierzina n’a peut-être pas gagné ce concours, mais c’est une bête. Elle est également une énorme menace et a une énorme cible sur son dos. Maintenant qu’elle a épuisé son tir de sécurité, elle va avoir besoin d’amis et d’alliés et de cibles plus grandes. Elle ne fait rien de mal en soi, mais elle est dans la situation la plus difficile de la maison juste pour être la légende qu’elle est.

Kaysar Ridha est venu ici pour jouer et il ne joue pas. Nous sommes tellement impressionnés par son esprit et sa conviction dans ce jeu. S’il peut transformer ce pouvoir mental en forger des alliances et créer un filet de sécurité autour de lui, il pourrait être un véritable prétendant cette saison. Janelle pourrait être sa grâce salvatrice ou sa chute, juste à travers leur association passée.

Keesha Smith a besoin de comprendre qu’elle est à nouveau dans la maison du «Big Brother». La plupart de ces nouveaux joueurs ne la connaissent pas, mais plutôt que d’être intimidés ou d’agir de manière déplacée, c’est sa chance d’inventer le jeu qu’elle veut. Mais elle doit le comprendre rapidement – si elle dure.

Kevin Campbell est partout émotionnellement, et agit comme s’il n’était pas sûr d’appartenir à cette maison. Il est capable d’avoir un jeu social incroyable s’il peut prendre le contrôle de lui-même. Avec un peu de chance, obtenir des lumières nominées qui s’allument et il le rassemble.

Nicole Franzel doit ouvrir les yeux et commencer à voir un peu mieux ce jeu. Le fait qu’elle se soit laissée neiger si facilement par Da’Vonne n’est pas un bon signe pour sa tête dans ce match. Elle a été l’une des joueuses les plus intuitives de deux saisons – où est cette fille?

Memphis Garrett est intelligent d’essayer de se connecter avec Cody. L’inconvénient, cependant, est que s’ils sont publics à ce sujet, le reste de la maison sait que c’est leur modus operandi dans ce jeu et les brise avant qu’ils ne deviennent trop puissants ou trop éloignés ensemble.

Enzo Palumbo semble penser que lui et Cody peuvent monter ce truc italien de Jersey, mais nous n’avons pas vu Cody l’acheter aussi bien que le pense Enzo. Nous pensons qu’il est un peu plus à l’extérieur de la maison en ce moment qu’il ne le pense.

Chatter maison

« Alors combien de temps passe avant que les gens ne commencent à se battre? » –Kaysar « Je dois être honnête, je ne voulais pas entrer et mettre immédiatement la cible sur mon dos, mais j’avais besoin de gagner ce chef de ménage. C’est ‘All-Stars’, je ne voulais pas y aller home Semaine 1. Il n’y a aucun moyen que j’allais laisser celui-ci aller à quelqu’un d’autre et laisser mon destin entre leurs mains. » –Cody « Je suis officiellement le premier joueur à quatre reprises dans l’histoire de ‘Big Brother’, ce qui est cool. Kaysar et moi avons joué deux saisons consécutives et nous étions alignés les deux fois. » –Janelle « Honnêtement, j’ai l’impression d’avoir été arrachée de mon canapé, plongé dans ma télé et je regarde » All-Stars « qui se passe. Je dois me rappeler, non, Nicole, tu es l’une d’entre elles . » –Nicole A « Quand Nicol et moi avons joué ‘Big Brother 18’, nous avons conclu un accord – nous étions dans deux alliances ensemble – alors j’ai pensé qu’elle serait mon alliée. Venez découvrir qu’elle me tirait dessus. Non , tu ne me croises jamais deux fois. » –Da’Vonne (rejetant en privé la déclaration de remerciement et de soutien de Nicole F) « Je ne suis pas inquiet avec Cody en tant que HOH. Je pense que nous allons être un duo … est-ce qu’il faut compter? Est-ce une chose? ? » – Nicole F « Avoir deux personnes dans la maison qui ont joué plusieurs fois; les deux sont bons en compétition; c’est quelque chose que je dois prendre en considération. » –Cody (considérant Janelle et Kasyar pour les nominations) « Eh bien, ça craint. » –Cody (après la révélation de Safety Suite) « C’est nul. Je n’ai jamais pensé que j’allais être du côté où j’essaie de ne pas me démarquer parce que je ne peux pas m’intégrer … parce que je suis plus âgé. » –Kaysar (à Keesha) « Je n’ai littéralement jamais joué à ce jeu où je n’étais pas l’une des principales personnes ciblées. Je ne veux pas faire ça cette saison. Je veux me détendre, je veux rester bas. » –Dani « Cody m’a donné la réponse des modèles scriptés. C’était un signal d’alarme immédiat. Honnêtement, j’ai trouvé que c’était insultant. C’est ‘All-Stars’ et je ne crains pas cette merde. » –Kaysar (après avoir parlé avec Cody d’un alignement possible) « Kaysar et Janelle. Est-ce que vous vous moquez de moi? » –Cody (voyant ses cibles aller pour la suite de sécurité) « Nous venons de mettre une cible sur le dos. » – Kaysar « Le mien était déjà assez gros donc je n’ai rien à perdre. » –Janelle « Maintenant, je dois entrer et réévaluer et choisir deux autres nominés. » –Cody (après que Kasyar ait gagné Safety et ait donné à Janella son Plus One) « J’ai juste l’impression que j’ai besoin de donner une maudite leçon à ces enfants. Ils ne comprennent pas avec qui ils sont en train de jouer. Si vous dérangez le taureau, vous prends toujours les cornes. Je vais les abattre tous. Et je vais en profiter à chaque instant. » –Kaysar (après avoir remporté la sécurité) « Cette fille ressemble à un Teletubby bootleg en ce moment. » –Enzo (après que Janelle a mis son costume de mascotte)

« Big Brother » continue tous les mercredis, jeudis et dimanches à 20 h. ET sur CBS.

