La star de « Riverdale » critique les médias pour avoir déduit que ses commentaires sur les « immenses changements de vie que j’ai traversés » avaient à voir avec Sprouse, et clarifie leur véritable signification.

Lili Reinhart peut avoir pensé qu’elle s’ouvrait dans une interview avec Raffinerie29 qui a été publié mardi, mais le «Riverdale» La star s’est rapidement retrouvée à sauter sur Twitter pour ajouter des éclaircissements et du contexte à ses commentaires.

Cela n’aide probablement pas que l’interview susmentionnée s’intitule «Lili Reinhart’s Been Through Heartbreak. Elle veut vous en parler», car Reinhart dit que les médias se trompaient.

Elle a parlé de ce que son thérapeute a décrit comme un «retrait de l’amour», ce qui semblait certainement faire référence à sa relation récurrente et récurrente avec sa co-star Cole Sprouse. Cette relation a même été mentionnée dans le paragraphe précédent.

Ce sont cependant d’autres lignes de la pièce qui lui ont attiré la colère.

Je ne parlerais jamais aussi franchement de quelque chose d’aussi personnel qu’une rupture. C’est incroyablement privé. Je parlais de ma dépression. – Lili Reinhart (@lilireinhart) 18 août 2020

«Les citations tirées de mon entretien le plus récent ne concernent pas une ‘rupture’. Ils parlent de la dépression que j’ai ressentie ces derniers mois », a expliqué Reinhart via Twitter. « Fatigué des gens qui prennent mes mots hors de leur contexte et qui reconstituent leur propre histoire pour le clickbait. »

« Je ne parlerais jamais aussi franchement de quelque chose d’aussi personnel qu’une rupture. C’est incroyablement privé », a-t-elle poursuivi. « Je parlais de ma dépression. »

Reinhart s’est efforcé de garder sa relation avec Sprouse très privée, et son nom n’est mentionné qu’une seule fois dans l’article, mais cela n’a pas empêché certains points de vente d’extrapoler un lien à partir de certains de ses autres commentaires dans l’interview.

« C’est la première fois en quatre ans que j’ai pu aimer arrêter et traiter les immenses changements de vie que j’ai traversés », a-t-elle déclaré à un moment donné, mais c’était dans un paragraphe discutant de ses problèmes de santé mentale. et être jeté sur « Riverdale » de The CW.

Elle a décrit cette lutte comme étant comme un « tunnel noir [that] n’allait jamais finir. «

« Je ne pouvais pas voir la lumière. J’étais comme, ‘J’ai l’impression de mourir,’ C’était putain de dur, et il n’y a pas d’autre moyen que de passer par là, » continua-t-elle. «J’ai vu beaucoup de gens parler de chagrin, de chagrin et de ruptures, et ils essaient de combler ce vide avec du sexe, de la coke, de la nourriture, de la boisson, [but] le vide est toujours là. J’ai pris la route la moins fréquentée et j’ai juste géré ma merde. J’ai dû affronter ma propre douleur de front. «

Plus que probablement, c’est la mention de «ruptures» dans cette explication qui a pu déclencher l’association, mais Reinhart semble dire que ce n’était qu’un exemple de ce à quoi elle a vu d’autres personnes faire face. Pour elle, il s’agissait de vivre sa dépression.

Il est peut-être intéressant de noter que Reinhart ne sort jamais et dit dans l’entretien initial à quoi elle fait référence.

Le mot «dépression» n’apparaît qu’une seule fois dans la pièce et ce n’est pas dans une citation directe de Reinhart, bien que ce soit dans une ligne attribuant «anxiété, dépression et rejet» comme des choses qui l’ont presque amenée à arrêter d’agir.

Il est facile de comprendre pourquoi elle pourrait être frustrée, car plusieurs médias ont rapidement associé son discours sur la dépression à sa relation, ou à sa possible rupture, avec Sprouse. Elle n’a pas parlé d’elle pour clarifier son statut actuel de relation dans la pièce.

Des informations selon lesquelles ils sont à nouveau revenus ont refait surface ces derniers jours, bien qu’aucun d’eux n’ait confirmé ou nié quoi que ce soit. Ils auraient été mis en quarantaine séparément tout au long de la pandémie de COVID-19.

