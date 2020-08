2020-08-02 22:30:05

Linda et Anne Nolan luttent toutes deux contre le cancer.

Les frères et sœurs – qui composent le groupe de filles The Nolans aux côtés de Coleen et Maureen – ont révélé qu’ils recevaient tous les deux un traitement contre le cancer, qui a tragiquement tué leur sœur Bernie en 2013.

Anne a dit de ses craintes: « Je ne veux pas mourir. J’aime tellement ma vie. J’aime mes filles, mes petits-enfants, mes amis, toute ma famille.

«Je veux vivre aussi longtemps que possible. J’ai aussi peur de mourir. Même si je crois en Dieu, j’ai toujours peur.

Linda a ajouté: « C’est vraiment difficile et j’ai peur de mourir. Je ne veux pas mourir. Je veux être dans les parages et voir mes grands nièces et neveux grandir, et c’est pourquoi je mets tout ce que j’ai a essayé de guérir. »

Linda a lutté contre un cancer dans le passé à deux reprises, y compris un cancer du sein en 2006 et un cancer secondaire du bassin en 2017, tandis qu’Anne a reçu un diagnostic de cancer du sein pour la deuxième fois.

Linda s’est souvenue de la fois où on lui avait dit qu’elle avait besoin d’un scanner, quelques minutes seulement après qu’Anne eut révélé son diagnostic.

Elle a déclaré: «Le 7 mai, notre sœur Maureen m’a appelé à 10 heures du matin pour me dire que le cancer du sein d’Anne avait été confirmé. Puis une demi-heure plus tard, la secrétaire de mon oncologue m’a téléphoné pour me dire: ‘Nous avons besoin que vous passiez une IRM parce que nous vu quelque chose sur votre foie. Je ne pouvais le dire à personne à ce moment-là parce qu’ils étaient si manifestement dévastés à propos d’Anne. J’ai pensé: ‘Je ne peux pas me retourner maintenant et dire:’ En fait, je l’ai récupéré aussi. ‘ »

Et Anne admet que la pandémie actuelle de coronavirus a aggravé les choses et qu’elle a souffert de crises d’angoisse.

Elle a déclaré au journal The Sun: « J’ai eu des crises d’angoisse. Cela a quelque chose à voir avec la pandémie. On dit que lorsque vous suivez une chimiothérapie, vous pouvez contracter n’importe quel type d’infection, cela peut être mortel. jouer dans mon esprit aussi. Cela m’a un peu brisé, pour être honnête.

« Et je pense que c’est en partie parce que je n’ai pas pu voir mes filles et mes petits-enfants. Je ne les ai pas touchés, je n’ai pas pu les serrer dans mes bras ou les embrasser. Et je pense que c’est ce qui me rend plus triste que tout. «

