Lisa Vanderpump est devenue célèbre grâce à The Real Housewives of Beverly Hills. Le restauranteur était un membre de la distribution OG de la série de téléréalité Bravo et a traversé huit saisons complètes et une partie de la neuvième saison. Au cours de sa dernière saison, elle a fui le tournage avec le reste de ses co-stars après de graves allégations portées contre elle. Denise Richards vit maintenant une expérience similaire et Vanderpump dit qu’elle veut la contacter.

Denise Richards et Lisa vanderpump | Oscar Gonzalez / NurPhoto via . / BG010 / Bauer-Griffin / GC Images

Pourquoi Denise Richards a-t-elle du mal?

Richards est revenu pour une deuxième saison de RHOBH après avoir rejoint le casting de la saison 9. L’actrice de Wild Things a eu une première saison relativement facile car elle n’était principalement impliquée dans aucun des drames. Cependant, tout a changé dans la saison 10 quand il y a eu plusieurs incidents où elle a été impliquée.

Dans la première partie de la saison en cours de l’émission, Richards a organisé une fête à laquelle ses enfants étaient présents. Les dames ont commencé à parler de plan à trois et ses filles ont entendu la conversation, ce qui, selon Richards, a mis ses filles mal à l’aise.

Certaines des stars de RHOBH ont offensé Richards car elle a laissé entendre qu’elles étaient de mauvaises mères qui ne respectaient pas les enfants. Le mari de Richards s’est impliqué, ce qui n’a fait qu’empirer les choses car les femmes n’étaient pas d’accord pour qu’il leur parle.

Ce qui motive la seconde moitié de la saison, c’est la bombe que Brandi Glanville a lâchée sur les filles. L’ancienne femme au foyer a fait une apparition et allègue qu’elle a rencontré Richards. Lorsque les acteurs ont fait un voyage en Italie, ils ont tout mentionné à Richards, qui a tout nié.

Les fans ont appelé certaines des femmes au foyer pour avoir trop insisté sur Richards et tout le scénario est devenu extrêmement controversé.

Lisa Vanderpump flashback

La façon dont certains fans interprètent le drame sur RHOBH est qu’ils ont le sentiment que certains se liguent contre Richards, ce que beaucoup se rappellent que c’est ce que les fans de Vanderpump ont prétendu lui avoir fait.

Vanderpump a été impliqué dans le scandale du «puppygate» qui faisait référence à un chien Dorit Kemsley adopté lors du sauvetage de l’ancien pour se retrouver dans un refuge des semaines plus tard. Comme la série l’a décrit au cours de la saison 9, Vanderpump a commencé à faire de la presse pour expliquer l’épreuve et contrôler le récit autour de sa fondation. Certains pensaient que Vanderpump divulguait des histoires à la presse et Kyle Richards l’a même confrontée.

Après cette confrontation, Vanderpump a refusé de filmer avec les dames, pour la plupart, seulement pour quitter la série au milieu de la production.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Richards aurait également menacé de quitter la série si les producteurs ne coupaient pas les scènes où les allégations de Glanville avaient été soulevées.

Lisa Vanderpump veut parler

Bien que Vanderpump essaie de se distancer socialement de la série qui l’a rendue célèbre, elle est connue pour lancer des fléchettes sur ses anciennes co-stars. Avec toute la négativité que ses ex-amis ont reçue, Vanderpump a pesé sur le drame entourant Richards.

«J’ai entendu dire que Denise a vécu une période très difficile, et j’ai toujours eu une excellente connexion avec elle», a-t-elle déclaré à ET Online.

«Nous avons beaucoup en commun, vous savez, en ce qui concerne le fait d’avoir des enfants adoptifs et un grand amateur de chiens. Je veux dire, j’aimerais lui parler à un moment donné. J’ai entendu dire qu’elle a vécu une période très difficile. «

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills sont diffusées le mercredi soir à 21 h. ET sur Bravo.