La chanteuse Louise Redknapp sortira son livre «You Got This» en mars de l’année prochaine.

Louise Redknapp a signé un contrat de livre pour partager ses «leçons durement gagnées» de sa riche carrière.

Le chanteur de 45 ans a signé un accord avec l’éditeur Piatkus pour le prochain livre « You Got This », qui a été décrit comme un « guide stimulant et édifiant pour embrasser la vie et tout ce qu’elle vous réserve ».

Dans un communiqué, elle a déclaré: « Je suis tellement excitée de travailler avec Piatkus sur » You Got This « !

«J’ai hâte d’être coincé dans tous les hauts et les bas de la vie et de sortir de l’autre côté beaucoup plus fort tout en apprenant à s’aimer soi-même en cours de route.

« Je veux que les lecteurs repartent en se sentant autonomes, comme s’ils pouvaient tout faire, mais aussi après avoir bien ri. »

Le livre sera publié en mars 2021 et l’ancienne star d’Eternal – qui était auparavant mariée au footballeur à la retraite Jamie Redknapp, avec qui elle a deux fils, Charley, 16 ans et Beau, 11 ans – s’appuiera sur ses expériences personnelles. avec des conseils allant du démarrage d’une carrière de rêve, faire face au chagrin et comment être un parent avec des enfants sur les réseaux sociaux.

Le synopsis du livre se lit comme suit: «Louise est toujours d’une honnêteté rafraîchissante sur les obstacles auxquels elle a dû faire face et offre une perspective intrépide sur la façon dont vous pouvez vivre votre vie au maximum.

«C’est la puissante lettre d’amour de Louise à tous ceux qui se sont déjà demandé s’ils avaient raison: vous avez compris.

La rédactrice adjointe de Piatkus, Bernadette Marron – qui a acquis les droits du livre – a ajouté: «Je suis absolument ravie d’accueillir Louise Redknapp chez Piatkus.

«Je suis un grand fan de Louise depuis aussi longtemps que je me souvienne, et je ne peux penser à personne de mieux placé pour offrir des conseils honnêtes et pratiques sur la façon de rester sain d’esprit et d’être fidèle à soi-même.

« C’est un livre incroyablement passionnant et j’ai hâte de le publier l’année prochaine. »

