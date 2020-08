Hannah Ferrier de la région d’En dessous du pont de la Méditerranée a affirmé qu’elle prenait Advil pour des pieds enflés, mais le maître d’équipage et le compagnon de chambre de Ferrier, Malia White, dit qu’elle prenait plutôt du valium.

Alex Radcliffe, Malia White | Karolina Wojtasik / Bravo

White est apparu sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen après l’un des épisodes les plus dramatiques de cette saison. Après s’être disputée avec Ferrier au sujet des attributions de chambre lorsque son petit ami est nommé nouveau chef de yacht, White prend une photo du valium sur ordonnance de Ferrier. White a ensuite partagé la photo avec le capitaine Sandy Yawn.

L’épisode s’est terminé avec Yawn confrontant Ferrier à propos du médicament. White a défendu sa position sur la WWHL. «Je pense qu’à ce moment où elle a demandé du valium, c’est quand ça m’a vraiment frappé que c’était les pilules qu’elle prenait tous les soirs toute la saison», a déclaré White. «C’est alors que c’est devenu une chose vraiment sérieuse pour moi.»

Malia White dit qu’elle a rendu Hannah Ferrier parce qu’elle ne voulait pas perdre sa licence

L’animateur Andy Cohen s’est demandé si White avait envoyé la photo à Yawn parce que c’était son devoir ou parce qu’elle était contrariée par la disposition de la chambre. «J’avais déjà ma couchette à ce moment-là», rit White. «Alors oui, c’était mon devoir de le faire. Je ne veux pas perdre ma licence. »

Avant l’épisode, White a partagé un long post Instagram sur les dangers de l’équipage d’avoir de la drogue à bord du yacht. Puisque la révélation n’avait pas eu lieu, White a finalement supprimé le message.

«Si un membre d’équipage souffre d’un problème de santé mentale pour lequel il a besoin de médicaments, il doit le divulguer au capitaine AVANT d’embarquer sur le bateau», écrit-elle. «Ils peuvent ensuite, sous la supervision du capitaine ou de l’officier, recevoir des médicaments au besoin et être évalués pour voir s’ils peuvent encore faire leur travail.»

CONNEXES: «Sous le pont Med»: Malia White explique que l’équipage doit enregistrer les médicaments sur ordonnance auprès du capitaine

«En mer, le capitaine est le médecin responsable – toutes les décisions médicales DOIVENT les passer», a-t-elle ajouté. «Prendre n’importe quel sédatif pendant le service est complètement illégal et pourrait me coûter, à moi-même, aux officiers et au capitaine Sandy, tous nos permis.»

«Sans parler des peines d’emprisonnement et des amendes possibles si un incident se produisait et qu’un membre d’équipage se trouvait sur quelque chose sans autorisation», a-t-elle écrit. «Signaler tout incident, en particulier celui dont nous sommes témoins, c’est notre travail. Le nautisme est ma carrière – je ne suis pas ici pour m’inquiéter des rebondissements et des dramatiques télévisées – je suis ici pour faire mon travail et apprendre à devenir capitaine. Les lois maritimes sont en place pour une raison. »

Ferrier pense que les mouvements de White étaient sournois

Ferrier a partagé dans un Instagram Live qu’elle pensait que les actions de White étaient à la fois «serpentines» et «sournoises».

«J’étais vraiment déçu parce que je me sentais comme Malia et je m’entendais plutôt bien toute la saison», a déclaré Ferrier. Ajoutant: «J’ai l’impression que nous nous respections les uns les autres. Je ne savais vraiment pas que Malia et moi étions dans une si mauvaise situation qu’elle ferait ça. C’est juste très serpent, très sournois. «

J’aime les talents d’arrangeur de Malia. Donc, c’est prescrit du Valium, du CBD (qui est légal en Espagne), un briquet (je ne sais pas ce que cela a à voir avec quoi que ce soit) et mon porte-passeport … Et pour tous ceux qui sont intéressés, la prescription est de l’autre côté de la boîte comme indiqué … #belowdeckmed pic.twitter.com/9ZpMjVUWVu – Hannah Ferrier (@hannahferrier_) 11 août 2020

CONNEXES: «Sous le pont Med»: Hannah Ferrier soutient son affirmation selon laquelle elle prenait Advil sur le bateau

João Franco, ancien maître d’équipage sous le pont Med, reconnaît qu’il est du devoir du membre d’équipage de signaler les substances au capitaine. Mais il a partagé dans un Instagram Live qu’il parlerait d’abord au membre d’équipage. «Donc, mon obligation de maintenir la sécurité est d’approcher la personne pour dire, écouter, je sais de cela», a-t-il dit. «Le capitaine le sait-il? Oui, le capitaine le sait, et d’accord, pas de problème. Cela vous dérangerait-il que nous allions simplement en discuter ensemble? Parce que je pense que cela affecte votre capacité à travailler. «