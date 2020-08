La star de télé-réalité est « tellement fière » de cette étape.

Mama June Shannon affirme qu’elle est «propre depuis plus de six mois».

La star de « From Not to Hot: Family Crisis » a annoncé le jalon sur Instagram au cours du week-end, après avoir ouvert un cadeau d’anniversaire de la gérante Gina Rodriguez. Juin a eu 41 ans lundi.

Présentant une pièce de sobriété rose éblouie de six mois, elle a dit à ses fans: « Hé les gars, très vite, je voulais juste sauter ici. Je sais que mon anniversaire n’est pas avant lundi, mais je veux partager ce six mois a blinged out chip que mon manager m’a envoyé pour mon anniversaire. «

« C’est probablement ce dont je suis le plus fier », a-t-elle poursuivi, affirmant qu’elle et Geno Doak étaient tous les deux « abstinents depuis plus de six mois ». Elle a ajouté: « C’est incroyable, vous tous. J’en suis si fière. »

Dans ce qui semblait être une mention sponsorisée, elle a ensuite fait la promotion d’une boîte de cookies qui lui avait été envoyée. «J’adore les bonbons», a-t-elle ajouté. « Je suis un gros gamin, ils ne survivront probablement pas à la journée. »

Les cookies étaient recouverts des mots «Sober Life» et des images d’elle tirées de sa séance photo de Marilyn Monroe.

Lors de la dernière saison de «Mama June: From Not to Hot – Family Crisis», June a admis qu’elle et Geno avaient dépensé 150 000 $ en cocaïne en six mois avant d’entrer dans un centre de traitement de 30 jours.

À l’époque, June a déclaré que les deux pouvaient polir « quelques onces par jour, parfois trois » – avec Geno disant qu’ils passeraient par « un 8 balles en une heure ».

Alors qu’elle avait du mal à se qualifier de toxicomane lorsqu’elle est entrée dans le centre, elle a admis qu’elle en était une sur son chemin. « Ma dépendance au crack, à la cocaïne, je ne pensais pas être accro … maintenant que nous sommes prêts [to leave], Je suis vraiment accro », a-t-elle déclaré.

