La série de concerts d’été Good Morning America va bon train, même au milieu de la pandémie COVID-19. Et pour le plus grand plaisir des Lambs partout dans le monde, la diva de la pop Mariah Carey s’est produite en direct au programme du matin. Mais avant de bénir les ondes avec sa voix, la chanteuse a donné quelques détails sur son album tant attendu, The Rarities.

Mariah Carey | Dia Dipasupil / .

Mariah Carey a expliqué pourquoi elle appelle les chansons de son nouvel album des raretés

Carey a une excellente raison d’appeler sa dernière version, The Rarities. En parlant avec l’animateur de Good Morning America Michael Strahan, elle a expliqué sa pensée derrière le titre de l’album. L’artiste a une rare collection de musique qu’elle a cachée au fil des ans, et maintenant elle a décidé de partager ces chansons avec le monde.

«J’ai trouvé des trucs dans mon coffre sur lesquels j’avais commencé à travailler il y a longtemps et que je n’avais jamais sorti ou que je voulais un peu comme finir de mixer ou faire quoi que ce soit», a déclaré Carey à Strahan. «Mais ce sont des chansons qui n’ont pas encore été publiées, donc c’est excitant, et c’est une occasion monumentale pour ma carrière.»

Aussi sérieuse que Carey semble prendre sa musique, elle a quand même montré son sens de l’humour naturel en plaisantant: «Vous savez, être dans cette entreprise pendant deux ans est vraiment difficile, mais d’une manière ou d’une autre, nous avons duré.»

Carey et Strahan ont partagé un rire sur cette boutade de l’icône de la musique qui a sorti son premier album en 1990.

Carey a joué en direct sur «Good Morning America«

CONNEXES: Destiny’s Child: Combien valent les membres originaux aujourd’hui?

Good Morning America est connu pour sa série de concerts d’été, un événement saisonnier au cours duquel des artistes donnent des concerts en direct lors de l’émission du matin. Cette année, les restrictions COVID-19 ont rendu nécessaire le passage à un modèle de concert virtuel.

Carey a honoré le spectacle avec une interprétation de son tout premier single, «Vision of Love», de son premier album éponyme de 1990, suivi d’une nouvelle chanson de The Rarities intitulée «Close My Eyes». Avec 30 ans et plus dans le divertissement, Carey a fait preuve de la puissance et du talent de la star qui a défini sa carrière.

Le chanteur publiera un mémoire à l’automne 2020

Carey sortira son livre, La signification de Mariah Carey, en septembre. Dans son interview Good Morning America, elle a décrit comment les chansons de l’album The Rarities et le contenu des mémoires se complètent.

«C’est un travail d’amour. Mais il y a beaucoup d’histoires très personnelles sur mon enfance qui, je pense, vous savez, étaient difficiles mais aussi très cathartiques », a déclaré Carey. «Et ce qui est cool à propos de ce projet, c’est qu’il y a des chansons que je parle d’écrire ou d’enregistrer même en tant que petit enfant, comme avoir commencé comme un petit enfant jusqu’à maintenant que j’ai trouvé dans le coffre-fort. Et donc, nous sommes en train de publier cela en même temps. Et je ne veux pas donner trop de titres ou quoi que ce soit. Mais c’est excitant car ils sont un peu comme fusionnés de manière vraiment organique. «

Les fans peuvent acheter La signification de Mariah Carey le 29 septembre avant de récupérer The Rarities le 2 octobre.

Suivez Erika Delgado sur Twitter.