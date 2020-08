The Young and the Restless est de retour en production et de nouveaux épisodes sont diffusés. Alors que nos personnages reviennent dans leurs intrigues, Camryn Grimes a récemment accordé une interview sur le statut de Mariah et Tessa.

Camryn Grimes | JB Lacroix / .

La moitié du couple est un vétéran du feuilleton

Grimes n’a que 30 ans, mais elle est en fait une actrice de feuilleton de longue date. Elle a d’abord interprété le rôle du personnage hérité de Cassie Newman dans The Young and the Restless pendant plus d’une décennie. Cassie, la fille de Sharon et Nick Newman, est décédée à l’écran en 2007. La mort de Cassies a eu d’énormes impacts sur la série à l’époque et elle continue d’avoir un impact sur les intrigues encore à ce jour. Il est considéré comme l’une des plus grandes histoires des 47 ans d’histoire de la série.

Après la mort de Cassie, Grimes est revenu plusieurs fois. apparaissant comme un fantôme. Elle est apparue pour la dernière fois en tant que Cassie en 2014. Cette même année, elle a fait ses débuts en tant que personnage, Mariah Copeland. Mariah a d’abord été embauchée par le père de Nick, Victor Newman, pour alimenter Sharon. Mais au fur et à mesure que le scénario se déroule, il est révélé que Mariah est en fait la fille de Sharon et la jumelle de Cassie qui a été volée à la naissance. Bien qu’elle ait été écrite comme une méchante et une «mauvaise fille», Mariah est devenue un personnage bien-aimé de la série qui a été salué comme complexe et multiforme.

Le scénario était révolutionnaire et controversé

Mariah, personnage bisexuel, est en couple avec une femme, Tessa Porter, depuis plusieurs années. La réaction des téléspectateurs était polarisante pour beaucoup de ceux qui regardaient l’émission, étant donné que de nombreux téléspectateurs de savon sont conservateurs. Pour garder le scénario secret, les dirigeants du réseau auraient demandé à Grimes et à ses co-stars de ne pas parler à la presse du scénario lorsqu’il se déroulait. Les deux constituent la première grande relation homosexuelle de l’histoire de la série. Il y a eu une tentative dans les années 70 qui n’a pas abouti.

CONNEXES: L’histoire sauvage de Melody Thomas Scott, star de «The Young and the Restless», de Stabbing Clint Eastwood en tant que jeune adolescent

En remportant un Daytime Emmy pour le rôle en 2018, Grimes a dédié la victoire à «tous ceux qui osent aimer sincèrement». Plus tard cette année-là, elle a parlé des réactions négatives qu’elle a reçues pour son personnage et de la façon dont elle y a répondu. «Je me suis remise de tout applaudir parce que je me rends compte que ce n’est tout simplement pas la conversation importante», dit-elle. «La conversation importante est quelque chose que nous faisons déjà. Nous continuons cette histoire. Cela arrive et ces gens qui ne sont pas d’accord, je suis désolé, mais ils finiront par disparaître. C’est une vieille mentalité qui, je pense, va disparaître. «

Voici ce que dit Camryn Grimes sur le mariage potentiel à l’horizon

Dans une nouvelle interview avec Soap Opera Digest, Grimes a parlé du retour de l’émission au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), des scénarios à venir, et si Mariah et Tessa semblent être bonnes en ce moment.

CONNEXES: «Les jeunes et les agités»: qui a joué le fiancé Max Ehrich de Demi Lovato dans l’émission?

« Je pense qu’il y a une compréhension, ce qui en fait une si belle relation », a expliqué Grimes. «Ce sont deux personnes imparfaites qui entrent dans cette toute nouvelle chose, un territoire inexploré avec leurs propres bagages et leurs propres problèmes. Tessa a raté un certain nombre de fois et maintenant c’est au tour de Mariah. C’est ainsi que nous les avons vus progresser. Je pense que c’est la même chose avec toute vraie relation. Il faut échouer pour apprendre à gagner. Il faut se tromper pour savoir ce qu’il faut faire pour mieux connaître son partenaire, pour savoir comment surmonter les obstacles. »

Au sujet du mariage, Grimes estime que le couple devrait se marier. «J’adorerais les voir se marier», dit-elle. «De toute évidence, étant donné le contexte de tout, je ne sais pas comment cela serait possible dans un proche avenir. Mais encore une fois, ce sont deux personnes qui ont probablement besoin d’un peu plus de temps pour se remettre de ce qu’elles ont vécu. C’est peut-être une bonne chose. Quelle histoire épique à raconter. Je veux dire, ils sont ensemble depuis plus longtemps que beaucoup de couples dans la série. Il a adopté une approche plus réaliste. C’est une histoire assez incroyable et voir leur histoire d’amour se réunir à ce moment-là serait vraiment très puissant. »

The Young and the Restless est diffusé en semaine sur CBS.