Mark Wright veut lancer son propre ensemble de gymnases.

L’ancienne star de « Only Way Is Essex » serait désireuse de posséder un ensemble d’établissements de fitness et a déposé sa marque, Train Wright, dans plusieurs avenues de fitness, y compris pour les gymnases, les équipements sportifs, les livres et les DVD.

Une source a déclaré à la chronique Bizarre du journal The Sun: « Mark veut enregistrer le nom des gymnases, ainsi que des cours en ligne, des livres et des DVD, ainsi que des vêtements et des équipements sportifs. Il a déposé les papiers en juin.

« Une fois approuvé par l’Office de la propriété intellectuelle, cela signifiera qu’il est la seule personne à pouvoir utiliser son nom. Cela empêchera les autres d’utiliser ‘Train Wright’ pour tirer profit de sa renommée et de son statut pour gagner de l’argent. »

Pendant ce temps, Mark avait précédemment admis qu’il avait eu des jours difficiles en lock-out – en raison de la pandémie de coronavirus – mais il a essayé de rester positif autant que possible et utilise l’exercice pour l’aider à faire face.

Il a déclaré à propos de ses expériences: « J’ai la chance de dire que je ne souffre pas de problèmes de santé mentale graves, bien que tout le monde – je crois, j’espère que ce n’est pas seulement moi – se réveillera et se sentira un peu déprimé, un peu négatif sur la vie, même quand il n’y a aucune raison de le faire. Le verrouillage apporte plus parce qu’il y a plus de temps pour réfléchir, moins de temps hors de la maison.

«Je m’inquiète pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale de manière plus grave et j’espère que les choses s’amélioreront. Ce qui fonctionne pour moi, c’est la formation.

Mark apprécie également les nuits avec sa femme, Michelle Keegan, plus.

Il a ajouté: « J’ai consommé de l’alcool beaucoup plus judicieusement … Ce sera certainement une habitude que je prends dans la vie: l’idée de fracasser des coups ne me plaît pas vraiment, mais un bon dîner avec ma femme et avoir un verre de vin en appelle beaucoup plus. «

