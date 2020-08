2020-08-20 02:30:05

Megan Thee Stallion guérit bien après son épreuve par balle et a montré ses blessures sur les réseaux sociaux.

Le tueur à gages du «WAP» a été transporté d’urgence à l’hôpital le mois dernier avec des blessures par balle et elle a maintenant partagé une photo de ses blessures aux pieds.

S’adressant à Instagram, elle a écrit: « Lol ce que j’ai appris sur la majorité des gens sur les réseaux sociaux, c’est que vous aimez tous entendre les mauvaises nouvelles avant les bonnes nouvelles, un mensonge se propage plus vite que la vérité, et vous croyez tous vraiment que *** YALL make up … J’ai été touché à l’arrière de mes pieds parce que quand j’ai été touché, je marchais FACE AU DOS. Pourquoi mentirais-je pour me faire tirer dessus? Pourquoi êtes-vous si bouleversé Je ne veux pas être triste dans le lit? Pourquoi êtes-vous contrarié que je puisse marcher? J’ai eu mes points de suture les pieds comme il y a 2 semaines et j’étais prêt à aller fêter le WAP numéro 1 … b ******* mais vous êtes tous si malades! Dieu veillait vraiment sur moi et je guéris si bien! Désolé, je ne suis pas triste et misérable comme beaucoup de vous lol mais ima continue d’être Megan Thee Mf STALLION (sic) »

À la mi-juillet, Megan a révélé qu’elle se remettait à l’hôpital avec des blessures par balle mais qu’elle était «concentrée» sur son rétablissement.

Elle a écrit: « Le récit qui est rapporté sur les événements de dimanche matin est inexact et j’aimerais remettre les pendules à l’heure. Dimanche matin, j’ai subi des blessures par balle, à la suite d’un crime qui a été commis contre moi et qui l’intention de me blesser physiquement Je n’ai jamais été arrêté, les policiers m’ont conduit à l’hôpital où j’ai subi une intervention chirurgicale pour retirer les balles.

« Je suis incroyablement reconnaissant d’être en vie et de pouvoir guérir complètement, mais il était important pour moi de clarifier les détails de cette nuit traumatisante. Je suis actuellement concentré sur mon rétablissement, afin que je puisse revenir en arrière à ma vie et de nouveau à faire de la musique dès que possible. «

