« De mon point de vue, ce n’est pas nouveau de voir ce courant sous-jacent de racisme et certainement de préjugés inconscients. »

Meghan Markle a hâte d’utiliser sa voix pour le changement après son déménagement aux États-Unis.

Lors d’une conversation avec Emily Ramshaw, cofondatrice et PDG de The 19th * pour leur sommet virtuel vendredi, la duchesse de Sussex a partagé ses réflexions sur le retour aux États-Unis au milieu des manifestations de Black Lives Matter déclenchées par la mort de George Floyd.

.

Le prince Harry riposte après des affirmations « offensives » selon lesquelles il a mal géré les fonds de bienfaisance

Voir l’histoire

Bien que Meghan, 39 ans, qui n’a pas vécu aux États-Unis depuis «près de 10 ans», a admis qu’il était «dévastateur» de voir les troubles raciaux, elle s’est sentie inspirée par les manifestations pacifiques.

« Revenir et voir juste cet état de fait, je pense qu’au début, si je suis honnête, c’était juste dévastateur. C’était tellement triste de voir où était notre pays à ce moment-là », a déclaré Meghan, qui a récemment déménagé à Santa Barbara, en Californie, avec le prince Harry. «S’il y a un côté positif à cela, je dirais que dans les semaines qui ont suivi le meurtre de George Floyd, dans les manifestations pacifiques que vous assistiez, dans les voix qui se manifestaient, dans la façon dont les gens assumaient réellement leur rôle et en reconnaissant leur rôle, actif ou passif dans la discrimination des autres personnes, en particulier de la communauté noire – il est passé de la tristesse à un sentiment d’inspiration absolue, car je peux voir que le vent tourne. «

« De mon point de vue, ce n’est pas nouveau de voir ce courant sous-jacent de racisme et certainement de préjugés inconscients, mais je pense que voir les changements qui sont apportés en ce moment est vraiment – c’est quelque chose dont j’ai hâte de faire partie », a-t-elle poursuivi. . « Et faire partie de l’utilisation de ma voix d’une manière que je n’ai pas pu faire récemment. Alors, oui, c’est bon d’être à la maison. »

Le 19 *, « une salle de rédaction à but non lucratif et non partisane traitant du genre, de la politique et de la politique », a une équipe de 91 pour cent de femmes, ce qui, selon Mme Ramshaw, établira « l’étalon-or de l’industrie ».

Ramshaw a ensuite demandé à Meghan comment elle pensait que «la couverture sera différente avec les femmes et les personnes de couleur à la barre».

« Je pense que ce qui est si fascinant – du moins de mon point de vue et de mon expérience personnelle des deux dernières années – est le titre à lui seul, le clickbait seul fait une empreinte », a déclaré le royal. « Cela fait partie de la façon dont nous commençons à voir le monde, comment nous interagissons avec les autres. »

L’ancienne actrice a déclaré que si les médias se concentrent sur « dire au [truth] à travers une lentille compatissante ou empathique, cela aidera à lier les gens en tant que communauté. «

« Je pense qu’en ce moment, nous ressentons davantage une déconnexion dans un espace où nous pourrions ressentir davantage une connexion », a ajouté Meghan.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la conversation de Meghan avec Ramshaw, y compris son point de vue sur le vote aux prochaines élections.

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.