Meghan Markle permet au prince Harry de vivre sa meilleure et vraie vie

Il semble que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry font la une des journaux presque tous les jours. Depuis qu’ils ont noué une relation sérieuse, le couple subit toutes sortes de réactions négatives de la part des tabloïds ainsi que de diverses personnes à travers le monde.

Ils ont été assez catégoriques sur le fait de vouloir leur vie privée, et le fait malheureux est qu’ils ne l’ont pas encore obtenu. En peu de temps, le prince Harry et Meghan ont déménagé de Londres à Windsor avant de passer du temps au Canada et finalement de s’installer dans la ville natale de Meghan à LA, en Californie.

Bien qu’ils aient, à plusieurs reprises, demandé aux médias de reculer et de leur donner l’espace qu’ils méritent, cela n’a pas été le cas. Même ainsi, le prince Harry et Meghan vont fort, et cela se reflète dans le travail humanitaire qu’ils continuent de faire. Voici comment Meghan permet au prince Harry de vivre sa meilleure et vraie vie.

Une romance éclair et un mariage heureux

Il n’y a pas si longtemps, le prince Harry était connu comme le «célibataire le plus éligible au monde». Il a eu quelques petites amies sérieuses au fil des ans, mais même ainsi, il ne semblait pas que le prince marcherait dans l’allée de sitôt.

Tout cela a changé, cependant, lorsqu’il a été présenté à une actrice américaine – Meghan – lors d’un rendez-vous à l’aveugle. Selon le magazine Town & Country, le prince Harry et Meghan d’entre eux savaient assez rapidement qu’ils étaient sur le point de se lancer dans quelque chose de vraiment spécial.

Le couple est tombé amoureux rapidement et avant longtemps, Meghan arborait une bague de fiançailles absolument magnifique à son doigt. Quelques mois plus tard, ils se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie à Windsor, en Angleterre, et sont officiellement devenus le duc et la duchesse de Sussex.

Après le mariage, Meghan et le prince Harry ont repris leur vie à Nottingham Cottage sur le terrain du palais de Kensington, où ils devaient rester. Tout le monde a été surpris quand ils sont partis pour Windsor afin d’échapper aux projecteurs. À partir de là, ils ont annoncé qu’ils quitteraient leurs fonctions royales.

Quitter la famille la plus célèbre du monde

À peu près tout le monde sauterait sur l’occasion de faire partie de la famille royale, mais pour Meghan et le prince Harry, c’était tout sauf un conte de fées. La sortie royale du couple a été annoncée au début de 2020, et dire que les fans ont été choqués est un euphémisme.

Plus que tout, le duc et la duchesse veulent juste la vie privée pour eux-mêmes et leur jeune fils, Archie, et ils savaient que continuer en tant que membres de la famille royale ne leur permettrait pas d’avoir cela. Le Sun rapporte que même certains membres de la famille royale étaient mécontents de leur départ, bien que la grand-mère du prince Harry, la reine Elizabeth, ait adressé ses meilleurs vœux au couple.

Maintenant, Meghan et Harry n’ont plus le droit d’utiliser leurs titres RHS, et ils ont commencé un nouveau chapitre de la vie en Californie. Pourtant, ils se retrouvent constamment sous les projecteurs alors que les gens sautent aux conclusions sur la scission royale.

Meghan Markle permet au prince Harry de vivre sa meilleure et vraie vie

Même si Meghan et le prince Harry font toujours la une des journaux concernant leur sortie royale, on dit maintenant que Meghan permet au prince Harry de vivre sa meilleure et vraie vie. Comment? Eh bien, selon People, même avec tout le drame entourant le couple et la nouvelle biographie à leur sujet, ils sont toujours un couple qui se soutient.

Le nouveau livre d’Omid Scobie et Carolyn Durand révèle comment le prince Harry aurait cherché à quitter la famille bien avant de rencontrer Meghan, et qu’elle s’inscrivait simplement dans les plans. « Alors que les médias britanniques blâmaient souvent les épouses royales, dans le cas de Harry, il était tout à fait d’accord pour se distancer des yeux du public », écrivent les auteurs. «C’est pourquoi il s’est tourné vers l’armée, a évité le faste autant qu’il a pu et n’a pas donné de titre à son enfant.

Selon l’auteur, Meghan a «enhardi Harry». «Ce qui m’a frappé, c’est l’engagement de Harry à mettre de côté son droit d’aînesse royal et à utiliser sa voix pour faire une différence», a déclaré Durand. «En Meghan, il a trouvé un partenaire là-dedans.»

Scobie a en outre révélé: «Meghan a encouragé Harry. Il avait besoin de quelqu’un à ses côtés assez fort pour résister aux mêmes tempêtes, mais aussi de quelqu’un qui n’avait pas peur d’enfreindre les règles et d’aller à l’encontre de la norme. Ce que nous voyons maintenant, c’est un couple qui fait les choses à sa manière.

On dirait que Meghan et le prince Harry sont plus forts que les fans et les critiques ne l’ont jamais pensé et qu’ils savent exactement ce qu’ils veulent et comment s’y prendre.