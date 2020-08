Meghan McCain de The View est une figure controversée du talk-show du matin. La co-animatrice conservatrice se heurte souvent à ses collègues panélistes et elle a récemment rivalisé avec la légende Whoopi Goldberg. Après que le crachat en ondes devienne viral, beaucoup s’attendaient à ce que McCain s’excuse auprès du destinataire d’EGOT, mais cela ne s’est jamais produit et l’émission est maintenant en pause.

Meghan McCain | Heidi Gutman / Walt Disney Television via .

Pourquoi Whoopi Goldberg et Meghan McCain se sont-ils disputés?

Les dames de The View ne sont pas souvent d’accord sur les questions qui mènent à une télévision fascinante. Dans l’épisode diffusé le 28 juillet, McCain et Goldberg ont joué dans un moment tendu qui s’est produit lors de la diffusion en direct.

Goldberg a évoqué la tendance virale «contestée acceptée» selon laquelle des célébrités publiaient des photos en noir et blanc d’elles-mêmes. L’objectif de la campagne numérique était de soutenir l’autonomisation des femmes.

Lorsque McCain a parlé de la question, elle a transféré le sujet aux coprésidents de la Marche des femmes et tout a commencé.

«En tant que femme conservatrice, il y a toujours un niveau de scepticisme parce que nous ne sommes jamais invités dans les cercles, traditionnellement», a déclaré McCain. « Lors de la Marche des femmes, nous n’avons littéralement pas été invitées à nous rejoindre et nous avons dit de rester à la maison si vous êtes pro-vie. »

McCain a poursuivi: «Au final, les dirigeants de la Marche des femmes avaient des liens étroits avec Farrakhan et beaucoup d’opinions antisémites et, à mon avis, extrêmement problématiques et controversées.»

Goldberg intervint et corrigea McCain en notant que seule «une des femmes avait des liens solides» avec Farrakhan, pas les deux.

«Eh bien, vous pouvez regarder la cassette de moi en train de les interviewer dans la série et prendre votre propre décision,» sèchement McCain.

«Ouais, j’étais là», répliqua Goldberg.

« Vous ne l’étiez pas, » répondit McCain.

McCain a continué à affirmer catégoriquement qu’elle avait raison, tandis que Goldberg a repoussé ses affirmations. Il s’avère que ce dernier était correct, la vidéo de l’interview a refait surface et a prouvé que Goldberg était à la table le 14 janvier 2019.

CONNEXES: Les fans de «The View» sont ravis du retour de l’émission, pas de Meghan McCain

Meghan McCain s’est-elle excusée?

Après l’incident entre McCain et Goldberg, l’expert républicain a pris un jour de congé. À sa place, Sara Haines a rejoint les dames pour discuter des derniers «Hot Topics».

Le jeudi 30 juillet, le spectacle a été préempté alors qu’ils se sont tournés vers la couverture du mémorial de John Lewis.

De nombreux fans s’attendaient à ce que McCain aborde le longeron avec Goldberg le vendredi 31 juillet, mais cela est passé inaperçu.

McCain a annoncé que l’émission avait diffusé son dernier nouvel épisode de la saison et serait suspendue jusqu’en septembre. L’émission étant interrompue, McCain est parti sans s’excuser auprès de Goldberg à l’antenne.

«Merci pour une saison vraiment sauvage, intense mais mémorable. Aujourd’hui, c’est notre dernier épisode et nous sommes en pause pour l’été », a tweeté McCain. «Je suis reconnaissant pour cette plateforme, mes co-animateurs, notre intrépide équipe The View et l’un des derniers espaces véritablement non censurés de toute la télévision. On se voit en septembre! »

Merci pour une saison vraiment sauvage, intense mais mémorable. Aujourd’hui, c’est notre dernier épisode et nous sommes en pause pour l’été. Reconnaissant pour cette plateforme, mes co-hôtes, notre intrépide équipe @TheView et l’un des derniers espaces véritablement non censurés de toute la télévision. On se voit en septembre! https://t.co/ut8aGEnQb3 – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 31 juillet 2020

CONNEXES: Les fans de « The View » exhortent Meghan McCain à prendre un congé de maternité après Whoopi Goldberg Feud

Les fans appellent Meghan McCain

Après le combat à l’antenne, les fans ont cru que McCain devait Goldberg et des excuses et l’ont appelée sur Twitter.

«Avant de partir, il y a quelque chose que vous avez oublié de faire: vous excuser publiquement auprès de Whoopi. Que diriez-vous, « Je suis corrigé, vous étiez là », a suggéré un fan.

«Vous êtes-vous excusé auprès de Whoopi devant la caméra?» a demandé un spectateur. «Sinon, ma chère sœur, vous êtes égocentrique et le froncement de sourcils sur votre visage, c’est vous. Pas votre marque mais vous. Faites attention de ne pas croire votre propre presse. »

«Les gens comme elle ne s’excusent jamais, c’est en dessous d’eux. Meghan est haineuse », a commenté un utilisateur de Twitter.

«Je suppose que nous ne devrions pas retenir notre souffle collectif en attendant que Megz s’excuse auprès de Whoopi, hein?» un autre fan a ajouté.

The View devrait revenir en septembre à 11 h HE et 10 h PT / CT sur ABC.

CONNEXES: «The View»: Sara Haines revient et les fans la veulent comme remplaçante de Meghan McCain