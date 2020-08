Meghan McCain est l’une des panélistes de The View qui fait constamment la une des journaux. La seule voix conservatrice de l’émission se heurte généralement à ses co-animateurs, ce qui fait que les moments deviennent viraux sur les réseaux sociaux. McCain est actuellement enceinte et devrait prendre un congé de maternité dans les semaines à venir. Beaucoup pensent qu’elle sera licenciée de l’émission et l’expert républicain met désormais fin aux rumeurs.

Meghan McCain quitte-t-elle The View?

McCain et le reste des dames The View sont actuellement en pause au mois d’août. Lors de sa dernière émission en direct, l’analyste politique a tweeté un message de gratitude pour faire partie de l’ensemble emblématique.

«Merci pour une saison vraiment sauvage, intense mais mémorable. Aujourd’hui est notre dernier épisode et nous sommes en pause pour l’été », a tweeté McCain. «Je suis reconnaissant pour cette plateforme, mes co-animateurs, notre intrépide équipe The View et l’un des derniers espaces véritablement non censurés de toute la télévision. On se voit en septembre! »

Merci pour une saison vraiment sauvage, intense mais mémorable. Aujourd’hui, c’est notre dernier épisode et nous sommes en pause pour l’été. Reconnaissant pour cette plateforme, mes co-hôtes, notre intrépide équipe @TheView et l’un des derniers espaces vraiment non censurés de toute la télévision. On se voit en septembre! https://t.co/ut8aGEnQb3 – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 31 juillet 2020

Dans le tweet précédent, elle déclare qu’elle reviendra à l’émission lorsque la saison 24 débutera après la fête du Travail. De plus, lors d’une apparition sur Watch What Happens Live, on a demandé à McCain si elle se faisait licencier après son congé de maternité.

« Pourquoi tout le monde me demande-t-il si je me fais virer ou si je quitte toutes les 20 secondes? » elle a riposté après qu’Andy Cohen ait posé la question aux fans. «Aucun autre hôte n’a à gérer cette BS. Oui, je reviens. C’est un cycle électoral. »

Les fans réagissent au retour de Meghan McCain

Après que Bravo a partagé la vidéo sur YouTube, de nombreux fans se sont rendus dans la section des commentaires pour laisser tomber leur réponse à la question de McCain sur la raison pour laquelle ils continuent de demander si elle quitte The View.

« Nous demandons parce que nous espérons tous que la réponse est non, vous ne reviendrez pas », a répondu un fan de la WWHL.

« Parce que nous ne pouvons pas vous supporter », a ajouté un spectateur.

« Les gens demandent parce que les gens ne vous aiment pas », a commenté un utilisateur.

«S’il vous plaît, ne revenez pas Meghan, nous ne voulons plus vous revoir.» dit un autre fan de Bravo.

«Veuillez ne pas revenir et emmener Trump avec vous», a déclaré un autre utilisateur.

Meghan McCain appelle les «haineux»

McCain fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et il y a quelques semaines, elle a mis tous ses ennemis en colère. La co-animatrice conservatrice a peut-être lu des commentaires négatifs à son sujet et a réagi en éclatant publiquement.

«Buncha jacka ** es sur les réseaux sociaux en disant qu’ils espèrent que je serai virée de The View lorsque je partirai en congé de maternité, car ce sera une excellente excuse lorsque j’accoucherai», a-t-elle écrit dans un tweet supprimé depuis. « [This] c’est pourquoi le patriarcat est vivant [and] forte et pourquoi les femmes de carrière continuent de retarder si longtemps la création d’une famille. Ces taureaux ** t. »

Elle a fait ces commentaires le jour de l’indépendance et après avoir tweeté son message, elle a changé d’avis et l’a supprimé. McCain a reconnu qu’elle avait peut-être réagi un peu trop rapidement dans un tweet de suivi.

«Vous savez quoi – c’est notre fête de l’indépendance, tout le monde soit en sécurité, en bonne santé et heureux et essaie de profiter. Je vais essayer de me concentrer sur tous les aspects positifs du monde », a-t-elle écrit.

La vue devrait revenir après la fête du Travail sur ABC à 11 h HE et 10 h PT / CT.