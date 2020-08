Le fils d’Etheridge, âgé de 21 ans, Beckett Cypher, est décédé en mai alors qu’il luttait contre une dépendance aux opioïdes.

En tant que parent, vous voulez être là de toutes les manières possibles pour votre enfant, mais parfois ce n’est tout simplement pas possible. L’un des plus grands défis dans ce domaine concerne le pouvoir de consommation de la dépendance.

Melissa Etheridge s’est ouvert dans une interview vidéo de carrière avec Pierre roulante à propos de la perte de son fils Beckett Cypher en mai au milieu de ses problèmes de dépendance aux opioïdes.

Melissa et Beckett en 2011

Melissa Etheridge a un « espace vide dans mon cœur » après la mort de son fils Beckett

« Il y aura toujours cet endroit dans mon cœur et mon âme qui a un peu de, ‘Oh, qu’aurais-je pu faire? Et est-ce de ma faute s’il a fini de cette façon?’ Et tout ce genre de chose, » elle a admis.

Mais elle a également admis que ce sentiment de culpabilité et de responsabilité «devient de plus en plus petit, car il ne me sert plus, et là où il se trouve maintenant, il ne veut certainement pas que je prenne ça».

Etheridge a admis avoir du mal à se débattre avec la manière d’être le parent d’un toxicomane. «Vous voulez aider votre enfant. Vous voulez tous les rendre meilleurs», dit-elle, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose en tant que parent.

Surtout, comme dans ce cas, lorsque votre enfant devient adulte. « Il y avait des choses hors de mon contrôle, bien sûr. Et il est arrivé un moment où je devais vraiment m’asseoir avec moi-même et dire: ‘Je ne peux pas le sauver. Je ne peux pas abandonner ma vie et aller essayer de vivre sa vie pour lui », dit-elle. « Et j’ai dû me heurter à la possibilité qu’il meure. »

C’est une pensée horrible à envisager pour chaque parent, et tragiquement dans le cas d’Etheridge, une pensée prémonitoire.

« Bien sûr, ce n’est rien qu’un parent veut jamais », dit-elle. «Mais en tant qu’être humain, j’avais juste besoin d’être en paix avec un fils troublé qui faisait de son mieux, qui croyait ce qu’il croyait et sa vie s’est terminée bien trop tôt.

Et malgré ses luttes internes et ces questions persistantes de doute de soi et de culpabilité, Etheridge veut faire passer le message qu’il est normal de mettre ces sentiments de côté du mieux que vous le pouvez.

«Si cela peut aider des parents qui pourraient se torturer avec ça… Je crois que la vie est censée être vécue avec autant de joie que possible», dit-elle. « Mais la vie est aussi un contraste. La vie est aussi de haut en bas. J’en ai assez vécu maintenant pour le savoir. Et vous ne pouvez pas vous allonger. Vous ne pouvez pas être brisé. Vous ne pouvez pas mourir et abandonner. »

Notant que son fils a finalement fait ces deux choses, Etheridge a admis de son propre conseil: « Je lutte toujours avec ça, mais c’est ce que je peux dire. »

Et une grande partie de sa guérison est venue par la musique. Cela a toujours été sa passion, sa constante et le carburant qu’elle utilise pour traiter. « Ce qui donne un sens à la vie a toujours été ma musique », a-t-elle déclaré. «J’ai toujours été capable de chanter et de respirer, de laisser sortir et de faire sortir les émotions par la musique. Cela m’a sauvé toute ma vie»

À ce titre, elle et sa femme, Linda Wallem, ont créé Etheridge TV, un espace pour Etheridge pour créer sa musique et la partager avec ses fans, même au milieu d’une pandémie mondiale.

« J’ai commencé par: » Est-ce que c’est approprié? Comment puis-je me mettre devant les gens quand ils savent ce que je vis? « , A-t-elle admis, ajoutant que » c’est là que réside toute la guérison. «

« Cela nous donne quelque chose à faire chaque jour pour traverser cette période, et cela nous a vraiment sauvés. »

