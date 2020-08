2020-08-22 10:00:04

Michael B.Jordan soutient Megan Thee Stallion après avoir prétendu que Tory Lanez lui avait tiré une balle dans le pied.

L’acteur de 33 ans s’est rendu sur Twitter pour soutenir publiquement Megan, 25 ans, après avoir affirmé que Tory était le tireur dans l’incident du mois dernier où elle avait subi des blessures par balle et avait dû subir une intervention chirurgicale pour se faire retirer des balles aux pieds.

Michael a tweeté: « Meg, j’admire votre courage et je vous félicite d’avoir pris la parole. Nous devons soutenir les femmes noires, protéger les femmes noires et croire les femmes noires. @Theestallion (sic). »

Le tweet de Michael est intervenu après que Megan ait allégué que le publiciste de Tory avait diffusé de fausses informations sur l’incident.

Elle a dit: « Puisque vous êtes si inquiètes pour ça, oui, ce ***** Tory m’a tiré dessus. »

Elle a poursuivi: « Vous m’avez tiré dessus. Et vous avez amené votre publiciste et vos employés à mentir et à baiser. Arrêtez de mentir. Pourquoi mentir? Je ne comprends pas. J’ai essayé de garder la situation hors d’Internet, mais vous le faites glisser. Vous avez vraiment f ****** en train de le faire glisser. »

Megan a poursuivi en expliquant qu’elle était dans une voiture avec Tory et plusieurs autres personnes lorsqu’une dispute a éclaté et qu’elle a affirmé qu’il lui avait tiré dessus après avoir décidé de sortir et de s’éloigner.

Elle a dit: « Tout le monde dans la voiture se disputant. Je suis sur le siège avant, ce ***** sur le siège arrière.

«Je sors de la voiture, j’ai fini de me disputer. Je ne veux plus me disputer. Je sors, je m’éloigne. Ce *****, de l’extérieur de la banquette arrière de la voiture, commence à tirer moi. Vous m’avez tiré dessus! »

Le hitmaker « Savage » a également répondu aux affirmations selon lesquelles elle avait été coupée par du verre et a insisté pour dire que parce qu’elle craignait d’être abattue par le LAPD.

Elle a dit: «Je ne me suis pas fait couper par aucun verre, mais laissez-moi vous dire pourquoi ils disent cela.

« Quand la police est arrivée … la police est arrivée – j’ai peur. Tout ça se passe avec la police … Je ne voulais pas mourir. Je ne voulais pas que la police me tire dessus parce que il y a un ***** avec une arme à feu dans la voiture avec moi. »

Et la star de «Hot Girl Summer» a également répondu aux spéculations selon lesquelles elle aurait frappé Tory.

Elle a ajouté: « Mère ******* parle de j’ai frappé ce *****. Je ne t’ai jamais frappé. Mère ******* comme, ‘Oh elle est folle’ parce qu’il essayait de f * ** avec Kylie ‘. Non, je ne l’étais pas. Comme, tu m’as tiré dessus. Comme, tout le monde dans la voiture – il n’y a que quatre mères ******* dans la voiture: moi, toi, ma fille et ta Sécurité. »

L’Instagram Live de Megan est intervenu peu de temps après que le Los Angeles Times ait rapporté que le bureau du procureur du district de Los Angeles envisageait de porter plainte contre Tory pour avoir prétendument tiré sur Megan.

Mots clés: Michael B.Jordan, étalon Megan Thee, Tory Lanez

