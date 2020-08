« C’était un mensonge auquel je me suis accroché pendant 10 ans. »

Miley Cyrus a déclaré qu’elle avait menti sur son expérience sexuelle à son ex-mari Liam Hemsworth lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble.

Lors de sa récente apparition sur le podcast « Call Her Daddy », la pop star de 27 ans a révélé qu’elle avait perdu sa virginité au profit de Liam, qu’elle avait rencontré sur le tournage de « The Last Song » en 2010 et s’est mariée en 2018.

« Je ne suis pas allé jusqu’au bout avec un mec avant mes 16 ans », a avoué Miley. « Mais j’ai fini par épouser le gars, donc c’est assez fou. »

Cependant, la chanteuse de « Wrecking Ball » a dit à son beau qu’elle n’était pas vierge pour garder les apparences.

« J’ai menti et j’ai dit qu’il n’était pas le premier, donc je n’avais pas l’air d’être un perdant », a-t-elle expliqué. « Il a dit: » Oh, avec qui as-tu couché « , et je ne pouvais penser à personne, alors j’ai juste inventé quelqu’un que je connaissais mais nous n’avions jamais eu de relations sexuelles auparavant. »

Mais la personne qu’elle a nommée a fini par épouser l’un des copains de Liam, ce qui a amené Miley à avouer.

« [Hemsworth’s] ami a fini par l’épouser et puis c’était comme, ‘Oh maintenant mon ami épouse quelqu’un avec qui vous êtes accro?’ « dit-elle. » Alors, quand j’avais 24 ans, je devais dire que j’ai menti quand j’ai C’était un mensonge auquel je me suis accroché pendant environ 10 ans. «

Lorsque le couple s’est séparé près d’un an après leur mariage, Miley a déclaré avoir été confrontée à une quantité incroyable de critiques en ligne.

«J’ai l’impression qu’en tant que femme, j’ai été vilipendée pour avoir évolué et j’ai vraiment l’impression que ce n’est pas acceptable», a-t-elle expliqué.

La star de « Hannah Montana » a poursuivi en disant que sa récente rupture avec Cody Simpson était à l’amiable.

«Pour le moment, deux moitiés ne peuvent pas faire un tout, et nous travaillons individuellement sur nous-mêmes, devenant les personnes que nous voulons être», a-t-elle expliqué. « Comme tout le monde à cet âge, nous décidons simplement qui nous voulons être avec nos vies, ce que nous voulons faire de nos vies. »

« Et donc, ne faites pas une histoire dramatique si la semaine prochaine nous sortons et nous achetons de la pizza. Nous sommes amis depuis 10 ans, et nous allons continuer à être amis. c’est quelque chose que ce n’est pas. «

