2020-08-14 15:30:07

Miley Cyrus ne veut pas inciter les autres à devenir sobres, car elle pense que les gens devraient «comprendre ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes».

La chanteuse de 27 ans a révélé en juin qu’elle était sobre depuis six mois après avoir bu et fumé de la marijuana auparavant, et a maintenant dit qu’elle était « délicate et réfléchie » dans la façon dont elle parle de son voyage, parce qu’elle ne veut pas être «la fin de tout, être tout, ou le visage» de la décision de quelqu’un d’autre de changer son style de vie.

Elle a déclaré: « Je pense que je suis vraiment délicate et réfléchie sur la façon dont je parle de la sobriété, parce que je pense que c’était quelque chose qui était si important pour moi pendant cette période, et je n’aime jamais devenir la fin, être tout ou le visage d’une décision. C’était quelque chose que j’ai fait quand j’étais beaucoup plus jeune, aussi, où c’était comme: ‘C’est comme ça que je vis ma vie, et quiconque vit en dehors de cette façon, je suis totalement juste pour soutenir les choix de style de vie de n’importe qui. Je pense que chacun doit déterminer ce dont il a besoin à chaque saison, car cela change. »

Et le hitmaker de ‘Malibu’ dit que sa propre décision de devenir sobre a été influencée par son désir de « dire [her] histoire », car elle savait qu’elle devait abandonner sa boisson pour« se souvenir correctement ».

Elle a ajouté: « Mais pour le moment, je pense, encore une fois, que je voulais juste être claire pour raconter ma propre histoire, et ce faisant, je devais me souvenir correctement. J’avais besoin de traverser les moments de ma vie et de vraiment posséder ce qui est à moi et jette ce qui ne l’est pas, parce que la plupart du temps, j’ai l’impression que nous collectons en quelque sorte ces idées de nous-mêmes et comment cela s’est passé et comment cela s’est terminé. »

Miley – qui a récemment sorti son nouveau single «Midnight Sky» – a admis que sa mémoire trouble l’empêchait de «déchiffrer» son «bagage» et pense que devenir sobre lui permettra «d’évoluer».

S’adressant à Zane Lowe pour le New Music Daily d’Apple Music, elle a expliqué: « Tu sais quand tes parents te racontent une histoire? Mon père me raconte des histoires, et chaque fois qu’il la raconte, ça devient un peu différent et un peu plus dramatique. Je me fais en quelque sorte cela à moi-même, où, tout à coup, j’ai commencé à avoir cette idée de ce qui s’était passé et que je ne pouvais pas déchiffrer exactement ce qu’était mon bagage à traverser et déballer et aller, « Ai-je vraiment besoin ceci ou pas? « J’avais du mal à savoir ce qui était à moi et ce qui ne l’était pas et ce que je devais faire pour évoluer. »

