Dua Lipa a été parmi les premières à entendre le prochain album de Miley Cyrus, du moins c’est ce qu’elle pensait. Cyrus a partagé une photo de la visite de Dua Lipa à son studio, où Cyrus a joué ce sur quoi elle travaillait pour son collègue musicien. Le problème, c’est que Cyrus a déjà changé son album la semaine suivante.

Miley Cyrus | Kevin Mazur / WireImage

Cyrus était invitée sur le podcast Zach Sang: Just the Interviews le 14 août, le jour même où elle a sorti son nouveau single «Midnight Sky». Elle a présenté des excuses officielles à Dua Lipa pour l’avoir impliquée dans tout cela.

Miley Cyrus dit que vous n’entendrez jamais l’album que Dua Lipa a entendu

Une semaine auparavant, Cyrus était ravi d’avoir l’approbation de Dua Lipa. Après une semaine, elle se démène pour expliquer pourquoi elle a révisé tant de travail après le départ de Dua Lipa.

« J’ai posté une photo l’autre jour de moi et Dua dans le studio », a déclaré Cyrus à Sang. «Je l’ai fait venir écouter le disque. J’ai écrit: « Oh, Dua a entendu ce que tu n’as pas encore. » Puis, dès qu’elle est partie, je devais lui dire que j’évolue vraiment et que je change très rapidement pour ne pas penser que j’ai joué un faux disque quand elle achète mon vrai, en espérant que Dua Lipa suivra mon disque ou l’écoutera d’une manière ou d’une autre.

Dua Lipa | CBS via .

CONNEXES: Dua Lipa interviewe des personnes âgées à propos d’elle-même et prend bien leur critique

Cyrus craignait que Dua Lipa pense qu’elle l’a trompée. Ne t’inquiète pas, Dua Lipa. C’est ainsi que fonctionne Cyrus.

« Comme oh, voici ce faux disque, comme du sabotage pop, ou quelque chose comme ça », s’inquiète Cyrus. «Laisse-moi te jouer ce truc et ensuite ne pas l’éteindre et avoir quelque chose de prêt à partir. Joue quelque chose de vraiment mauvais alors elle ne pense pas à la concurrence et vient ensuite avec les bangers. Je n’ai pas saboté Dua Lipa. J’ai juste évolué si rapidement que la façon dont «Midnight Sky» s’est même produit était en fait que je voulais battre le record. »

Miley Cyrus a également enregistré « Midnight Sky » à la place d’une autre chanson

«Midnight Sky» est venu très vite. Cyrus a dit qu’elle l’avait jeté ensemble après avoir produit une autre chanson.

CONNEXES: Miley Cyrus réévalue les paroles de «Party in the U.S.A.»

« Je suis tellement fou que je tournais une vidéo samedi pour un autre de mes disques », a déclaré Cyrus. «Lundi, je suis allé à [producer] Andrew Watt et a dit: « Je pense que je peux battre la chanson. » C’est comme: « Tout le monde est réservé, vous faites un clip vidéo, le traitement est écrit, » Je me dis: « Nous pouvons le battre. » Nous commençons l’écrire, je n’ai même pas encore coupé les accords, je suis comme ça. Alors je laisse tout tomber et je me dis: « Eh bien, tant que j’ai une caméra et un ensemble, je vais régler et faire en sorte que ce soit le cas. » «

La musique numérique l’a libérée des liens des médias physiques

Ne vous méprenez pas. Cyrus a déclaré qu’elle aimait toujours les médias physiques, bien qu’elle se lamente si elle sortait un CD, personne n’aurait de lecteur. Elle préfère définitivement l’immédiateté de la musique numérique.