Millie Bobby Brown et son beau joueur de rugby Joseph Robinson ont décidé d’arrêter.

L’actrice de 16 ans – qui est surtout connue pour son rôle de Eleven dans la série à succès Netflix « Stranger Things » – est devenue officielle sur Instagram avec le fils de 17 ans de l’as du rugby à la retraite Jason Robinson en janvier.

Cependant, selon un ami, les deux hommes se sont séparés alors que leur carrière et leur emploi du temps mouvementés les gênaient.

Millie est une star hollywoodienne à part entière, tandis que Joseph est basé au Royaume-Uni et joue pour Wigan Warriors.

Un ami proche de la star a déclaré à la chronique Bizarre du journal The Sun: «Ils étaient très enthousiastes et heureux de le montrer sur les réseaux sociaux, mais il semble que les choses viennent de suivre leur cours.

« Quand ils ont posté une photo ensemble pour la première fois, elle portait la légende » LY « , qui signifie » je t’aime « . Mais le temps passé à l’écart a évidemment été difficile.

«Ils volent tous les deux dans leur carrière en ce moment.

«Millie est devenue une énorme star du jour au lendemain et la carrière de Joseph dans le rugby est vraiment à la hausse, alors peut-être que ce n’était pas le moment pour eux d’avoir une romance.

« Bien sûr, ils sont tous les deux encore très jeunes, donc il y a sans aucun doute beaucoup d’avance pour eux deux. »

Le couple s’est rencontré pour la première fois lors d’un « voyage d’une vie » aux Maldives en novembre.

Et au début de 2020, ils avaient confirmé leur romance sur les réseaux sociaux, Joseph écrivant «LY» sous un cliché du couple posant pour un selfie miroir.

Millie avait également commenté avec « yessss! [love heart emoji] »sur un cliché de Joseph avec son père, auquel il a répondu avec un emoji de cœur.

La star de « Godzilla vs Kong » était déjà sortie avec Jacob Sartorius entre 2017 et 2018.

Pendant ce temps, la scission survient alors que Millie pleure la mort de son dogue anglais bien-aimé, Dolly, qu’elle avait comme animal de compagnie depuis 2011.

Millie a posté une vidéo émotionnelle et un montage photo d’un copain canin – dans la ballade de Bruno Mars « Talking To The Moon » – qui montrait le chien à travers les années où elle faisait partie de la famille de Millie.

Mille a légendé le message: « En 2011, nous avons reçu cette bénédiction pour notre famille. 9 ans plus tard, vous êtes devenu le meilleur ami de tout le monde. Vos bons matins baveux et nous montrant toujours vos jouets étaient les meilleurs de tous les temps. Vos câlins se sentaient toujours mieux que les ceux d’avant et votre fidélité à notre famille était incomparable.

«Mon cœur s’est brisé aujourd’hui. Tu étais le cœur et l’âme de cette famille et si quelqu’un rencontrait Dolly, tu sais à quel point elle était spéciale.

