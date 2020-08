Monique Samuels est retournée à The Real Housewives of Potomac et est impliquée dans le plus grand scénario de la saison. La femme d’affaires a connu une saison difficile après une altercation physique avec la co-star Candiace Dillard. Non seulement cela, mais elle fait également face à des allégations selon lesquelles elle aurait trompé son mari. Tout ce drame a fait croire à Samuels qu’il valait mieux quitter la saison 5 et elle explique pourquoi.

Monique Samuels | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Pourquoi Monique Samuels a-t-elle failli arrêter?

Pour Samuels, RHOP Saison 5 est la quatrième fois qu’elle tient un verre de champagne alors qu’elle rejoint le spectacle dans sa deuxième saison. Aucune autre saison n’a été aussi difficile pour la mère de trois enfants que la saison actuelle de la série.

«C’est vraiment stressant, mais vous savez, j’étais vraiment fait pour ça», a déclaré Samuels à ET Online. «Je suis un survivant, je suis une personne forte. Je peux supporter la pression.

Samuels et son ancien ami Dillard se lancent dans un combat qui devient physique et change pour toujours la franchise Housewives. Après l’altercation, Samuels a adopté une approche différente de la querelle. Au lieu de se concentrer sur le combat lui-même, elle veut se concentrer sur les raisons pour lesquelles elle a été déclenchée de cette manière.

«Je ne voulais pas de fête de pitié», a-t-elle expliqué. «Je n’avais besoin de rien de tout cela, je voulais savoir ce qui m’a déclenché, pourquoi cela m’a déclenché et que puis-je faire pour que cela ne se reproduise plus. Voilà donc mon objectif. »

CONNEXES: «RHOP»: Charrisse Jordan nuance Monique Samuels sur un oiseau disparu et ses «mensonges»

Au cours de la saison, Karen Huger a conseillé à Samuels de prendre du recul par rapport à tout le monde, ce que ce dernier a pris très au sérieux. Après avoir parlé à la Grand Dame, Samuels a même pensé à quitter complètement la série.

«Cette pensée est en fait née, et elle est allée encore plus loin qu’être une pensée, je vais juste la mettre comme ça», a-t-elle révélé. «Mais j’ai finalement décidé que, tant que je pouvais me sentir à l’aise de continuer mon tournage et de montrer mon voyage, du moment que c’était dans un environnement confortable pour moi, alors c’est ce que je voulais faire et c’est ce que j’ai décidé de faire.»

Samuels est maintenant reconnaissante d’avoir tenu le coup et de ne pas s’éloigner.

Les rumeurs de paternité se déchaînent

Samuels est allée sur Instagram pour partager comment certaines des dames complotaient pour déclencher une rumeur sur la paternité de son plus jeune enfant. Tout cela s’est passé avant les retrouvailles de la saison 4, selon Samuels.

«Gizelle envisage d’aller à [the] réunion pour dire aux gens que Chase n’est pas de Chris et que vous le trompiez et que ce n’est pas son bébé », a déclaré Samuels que Huger a révélé.

«À quel point est-ce dégoûtant? Tu peux dire ce que tu veux de moi, mais pour parler de mon enfant? Ajouta Samuels. «Si quelqu’un parlait de l’une des filles de Gizelle ou même des illégitimes de son ex, elle deviendrait folle. Pour évoquer le nom de mon enfant, quand vous savez que le désordre n’est pas vrai, à quel point est-ce dégoûtant. »

CONNEXES: «RHOP»: Karen Huger critique Gizelle Bryant pour avoir traîné ses co-stars

Chris Samuels a pesé sur le complot visant à faire tomber sa femme sur RHOP.

« Je ne crois pas au fait de frapper des femmes ou quoi que ce soit du genre, mais j’étais abasourdi et tellement bouleversé d’avoir amené un enfant et d’entendre parler de ce complot et de cette rumeur désagréables juste pour faire tomber ma femme », a déclaré l’ancienne star de la NFL à Entertainment Tonight. «Je suis d’accord avec la série, dans la mesure où Monique est dans la série et ils prennent leurs coups et s’amusent, mais vous n’avez jamais vu dans le passé moi et Monique vraiment aller après les enfants des gens et inventer littéralement des rumeurs. «

Les vraies femmes au foyer de Potomac sont diffusées le dimanche soir à 21 h. ET sur Bravo.