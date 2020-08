Nikki Bella a donné naissance à un petit garçon avec son fiancé Artem Chigvintsev.

Nikki Bella a donné naissance à un petit garçon.

La star des ‘Bella Twins’ a accueilli son premier enfant au monde avec son fiancé Artem Chigvintsev vendredi (31.07.20).

Elle a écrit sur Instagram: « 31/07/2020 … Notre petit garçon est ici et nous ne pourrions pas être plus heureux et plus amoureux! Tout le monde est en sécurité et en bonne santé. (Sic) »

Alors qu’il écrivait dans son propre message: « 31/07/2020, veuillez souhaiter la bienvenue à notre précieux petit garçon Chigvintsev … fier de mon amour @thenikkibella (sic) »

L’arrivée du bébé de Nikki est survenue juste un jour avant que Brie n’accueille son deuxième enfant au monde, les jumeaux annonçant l’heureuse nouvelle à quelques heures d’intervalle sur leurs comptes de médias sociaux.

Brie a partagé sa propre bonne nouvelle: « C’est un GARÇON !!! 8-1-2020 … Nous sommes submergés de joie et tout le monde est en bonne santé !!! (sic) »

Pendant ce temps, Nikki a précédemment admis qu’elle n’allait pas avoir d’enfants avant la quarantaine, mais son monde a « changé » lorsqu’elle est tombée enceinte.

S’exprimant avant d’accoucher, elle a déclaré: « Je veux dire, je n’avais pas l’intention de tomber enceinte maintenant. J’ai pensé que quand Artem et moi nous serions fiancés, nous nous marierions quelques années plus tard, puis des bébés.

«Je pensais peut-être au début des années 40. Il y avait encore tellement de choses que je voulais faire, puis cela est entré dans ma vie et, vous savez, je vais m’adapter et continuer à travailler sur mes objectifs après son arrivée. Comme, mon monde a changé . Ceci est l’objectif. »

Nikki a également admis qu’elle «avait peur» d’avoir son propre bébé.

Elle a ajouté: « Honnêtement, je regardais Artem la nuit dernière au lit et je me dis: ‘Artem, dans moins de trois semaines, nous allons être parents. En fait, à ce stade, c’est comme deux et un -une demi-semaine. Nous allons être parents! Es-tu prêt pour ça? Parce que j’ai peur. ‘ »