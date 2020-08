2020-08-08 19:30:07

Orlando Bloom dit que sa relation avec sa fiancée Katy Perry a été une « montagne russe de hauts et de bas », mais le couple est plus heureux que jamais.

L’acteur de 43 ans et le chanteur de 35 ans ont commencé à se fréquenter pour la première fois en 2016 après s’être rencontrés à la soirée des Golden Globes de Harvey Weinstein et se sont séparés en 2017 avant de se retrouver pour de bon en 2018, et Orlando a admis que la romance n’était pas exactement claire. voile.

S’adressant à News Corp Australia: « J’aurais aimé pouvoir vous dire que tout était joyeux et heureux.

« Mais comme tout ce qui est réel dans la vie, il a suivi son propre cours. Il est allé sur ses propres montagnes russes de hauts et de bas. »

Cependant, Orlando et Katy, qui se sont fiancés en février 2019 et attendent leur premier enfant ensemble cet été, sont maintenant plus heureux que jamais avec Katy qui a récemment admis que leur séparation les avait rendus plus forts.

Elle a déclaré: « Il s’agit vraiment d’un voyage individuel qui améliore le tout. Nous avons tous les deux dû décider de faire ce voyage séparément parce que ce n’est pas ma moitié et votre moitié qui fait un tout. C’est ma plénitude et votre intégrité qui font cela. tout se passe. »

Katy – qui était auparavant mariée à Russell Brand – a déclaré qu’elle et son fiancé avaient « traversé beaucoup d’enfer » ensemble et qu’ils souhaitaient maintenant continuer à « faire évoluer » leur histoire.

S’adressant au magazine People, elle a récemment expliqué: « C’est une évolution sans fin, donc ce n’est pas tout le temps un bonbon à la gelée, mais c’est bien d’avoir pu se montrer tout le bon, le mauvais et tout le reste, et vraiment lutter pour notre meilleur moi. Maintenant, nous plaisantons, comme ouais, nous avons encore des choses à régler – mais des problèmes de champagne! Nous avons traversé beaucoup d’enfer. »

