« Ils étaient physiquement violents, nous frappant et nous étranglant. »

Paris Hilton a fait une allégation choquante samedi, affirmant qu’elle avait subi des abus à l’adolescence.

Avant la sortie de son documentaire « This is Paris », la mondaine de 39 ans a affirmé avoir été victime de violence physique, mentale et émotionnelle dans un internat, mais qu’elle avait gardé le secret jusqu’à présent.

«J’ai enterré ma vérité pendant si longtemps», a déclaré Hilton à People. « Mais je suis fier de la femme forte que je suis devenue. Les gens peuvent supposer que tout dans ma vie m’a été facile, mais je veux montrer au monde qui je suis vraiment. »

Le vétérinaire « Simple LIfe » a révélé que son style de vie sauvage en tant qu’adolescente vivant à New York a inquiété ses parents.

«C’était si facile de sortir et d’aller dans les clubs et les fêtes», se souvient-elle. «Mes parents étaient si stricts que cela m’a donné envie de me rebeller. [punish me] en enlevant mon téléphone portable, en enlevant ma carte de crédit, mais cela n’a pas fonctionné. Je sortirais toujours seul. «

Ses parents en ont finalement eu assez et ont envoyé Paris dans divers internats, où elle s’est finalement retrouvée à la Provo Canyon School dans l’Utah pendant 11 mois.

« Je savais que ça allait être pire que partout ailleurs », a déclaré Paris. « C’était censé être une école, mais [classes] n’étaient pas du tout le point de mire. Depuis le moment où je me suis réveillé jusqu’à ce que je me couche, je me suis mis toute la journée à crier au visage, à me crier dessus, à une torture continue. «

Dans une déclaration à la source d’information, Provo Canyon School a déclaré: « Initialement ouverte en 1971, Provo Canyon School a été vendue par son ancien propriétaire en août 2000. Nous ne pouvons donc pas commenter les opérations ou l’expérience des patients avant cette heure. »

« Le personnel dirait des choses terribles », a poursuivi Paris. «Ils me faisaient constamment me sentir mal dans ma peau et m’intimidaient. Je pense que leur objectif était de nous briser. Et ils étaient physiquement violents, nous frappant et nous étranglant. Ils voulaient instiller la peur chez les enfants pour que nous le soyons aussi peur de leur désobéir. «

À un moment donné, a déclaré Paris, elle a été forcée à l’isolement après qu’un autre élève a dit au personnel qu’elle prévoyait de s’échapper de l’école.

«J’avais des crises de panique et je pleurais tous les jours», a-t-elle ajouté. «J’étais tellement misérable. Je me sentais comme un prisonnier et je détestais la vie.

Lorsqu’elle a tenté d’informer ses parents des abus présumés, elle a déclaré que l’administration interviendrait.

«Ils attrapaient le téléphone ou déchiraient les lettres que je m’écrivais en me disant:« Personne ne va te croire ». Et le personnel disait aux parents que les enfants mentaient. Donc mes parents n’avaient aucune idée de ce qui se passait. «

.

En 1999, après avoir eu 18 ans, Paris a quitté l’école, est retournée à New York et a gardé l’expérience pour elle.

«J’étais tellement reconnaissante d’être hors de là, je ne voulais même pas en parler à nouveau», a-t-elle déclaré. « C’était juste quelque chose dont j’avais honte et je ne voulais pas en parler. »

Mais maintenant, elle est prête à en informer sa famille et le monde.

« J’ai l’impression que mon cauchemar est terminé », a expliqué Paris. « Et je vais regarder le film avec mes parents. Je pense que ce sera bon pour nous, mais émotionnel aussi. Il n’y a plus de secrets. »

« This Is Paris » sera diffusé gratuitement à partir du 14 septembre sur sa chaîne YouTube officielle.

