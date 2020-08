Les stars de 90 Day Fiancé, Paul Staehle et Karine Martins, n’ont pas eu la meilleure relation. Les deux semblent toujours se battre et se disputer pour chaque petite chose. Mais les dernières nouvelles sur le couple pourraient être la mise à jour la plus dramatique à ce jour.

Le couple a eu une altercation au cours de la semaine du 26 juillet qui aurait abouti au décollage de Karine avec leur petit fils Pierre. Les fans ne pourraient pas être plus déçus par la révélation et ont été sur les réseaux sociaux critiquant les deux côtés.

Paul Staehle et Karine Martins de 90 Day Fiancé posent avec bébé Pierre | pauljasonstaehle sur Instagram

Que s’est-il passé avec Paul Staehle et Karine Martins?

Le drame a commencé le jeudi 30 juillet lorsque Paul a révélé que Karine avait appelé la police sur lui. Il s’est rendu sur Instagram Live pour documenter son interaction avec la police à son arrivée dans sa propriété.

«Je ne sais pas ce que j’ai fait», dit-il. «Je suis pro-police. Je n’ai rien contre vous les gars. Je veux juste savoir ce qui se passe. » Détaillant ce qui s’est passé avant que les choses ne dégénèrent, Paul a expliqué: «Nous passions un appel, je regarde par-dessus, je la vois parler à un avocat brésilien de la pension alimentaire pour enfants et du divorce. Je lui ai demandé ce qui se passait avec ça. «

Paul a affirmé que Karine était devenue bouleversée lorsqu’elle a été confrontée à sa correspondance avec l’avocat. Il a également déclaré aux agents que Karine faisait l’objet d’une enquête des services de protection de l’enfance et qu’elle ne s’était pas conformée à un accord qu’elle avait conclu avec l’agence, avant de continuer à l’accuser de comportement à risque avec Pierre. Alors que lui et Karine commençaient à faire des allers-retours, des agents ont été entendus essayer de résoudre leurs problèmes.

À partir de là, les choses ont continué à dégénérer

Après le combat, Karine aurait obtenu une ordonnance restrictive contre Paul. Selon The Blast, Paul a publié une capture d’écran de la commande sur les réseaux sociaux dans laquelle Karine a déclaré que Paul m’avait «poussé, attrapé ma poitrine en me serrant et en me tordant, me faisant mal, me poussant au sol.

Karine l’a également accusé de viol et a déclaré que si elle refuse, il devient violent. Elle a également allégué qu’il suivait chacun de ses mouvements, détenait sa carte verte et avait pris le contrôle de leur argent pour l’empêcher de partir.

Puis le 31 juillet, Paul a annoncé que Karine avait disparu avec Pierre. «Karine a décollé avec Pierre et je ne sais pas où ils sont», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux (via Us Weekly). Paul a affirmé que ses voisins lui avaient dit qu’elle était partie sans avoir attaché leur fils dans un siège d’auto et que les tentatives pour la rejoindre avaient échoué.

Les fans réagissent au drame entre Paul Staehle et Karine Martins

De nombreux fans ont été déçus par les mises à jour mais pas surpris. Un téléspectateur a tweeté: «J’ai entendu la nouvelle des événements inquiétants mais prévisibles qui se déroulent avec Paul et Karine. TLC doit être plus responsable lors de la vérification des personnes pour leurs émissions. Arrêtez de donner une plate-forme aux pervers et aux agresseurs. Une autre personne a écrit: «TLC, veuillez faire prendre à Karine un vol pour le Brésil…»

Faisant écho à cela, une troisième personne a tweeté: «Paul devrait laisser Karine et Pierre retourner dans sa famille au Brésil avant que quelque chose qui ne peut être défait se produise. Pierre ne devrait pas être dans ce combat fou constant. Paul peut gagner de l’argent et engager un avocat pour un plan parental déposé auprès du tribunal. »

Mais d’autres se sont ralliés à Paul. « Je crois que Paul – je le connais depuis des années et c’est ce que je ressens », lit-on dans un tweet. «De plus, Paul est aussi fidèle au livre qu’ils viennent – s’il le fait publiquement, je crois qu’il est véridique.»

Au moment de la rédaction, aucun d’eux n’a commenté les tweets.

