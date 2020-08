Panique! Brendon Urie, le chanteur de The Disco, fait la une des journaux sur les réseaux sociaux à la suite de nouvelles accusations d’agression sexuelle. La controverse n’est pas nouvelle pour Urie qui, selon les fans, est un artiste «problématique» depuis un certain temps. Aujourd’hui, l’histoire précédente d’Urie est à nouveau sous le feu des critiques, beaucoup utilisant #BrendonUrieSpeakUp sur Twitter.

Brendon Urie est devenu un sujet tendance sur Twitter au milieu de nouvelles accusations

Le 13 août, les utilisateurs de Twitter se sont regroupés sous le hashtag #BrendonUrieSpeakUp pour attirer l’attention sur les allégations contre Urie.

Le hashtag est le résultat de l’ancien Panic! Chez l’épouse du bassiste Dallon Weekes de The Disco, Breezy Weekes, qui a accusé le garde du corps du groupe Zack Hall de harcèlement sexuel. Dallon Weekes est parti en 2017 et a depuis déclaré qu’il était «constamment victime d’intimidation».

Urie n’a pas répondu aux tweets, ce qui a provoqué les hashtags précédents #dismisszackhall et #thebrendonurieisoverparty. Maintenant, de nouvelles allégations sont apparues.

Un utilisateur anonyme de Twitter a allégué qu’Urie avait fait des progrès lorsque l’utilisateur a reconnu «explicitement» qu’il était mineur à ce moment-là. Alors que beaucoup sont venus à la défense d’Urie, d’autres ont souligné la légitimité possible de l’histoire.

Dans le sillage du mouvement #MeToo, les fans de PATD semblent déchirés entre croire ceux qui se sont manifestés ou désigner des célébrités dans des situations similaires où les accusations se sont avérées fausses.

D’autres ont évoqué des incidents d’Urie «problématiques» dans le passé

Au milieu de la flopée de tweets entourant les hashtags, Meaww a signalé d’autres comportements «problématiques» dans le passé.

Certaines des infractions présumées d’Urie ont été documentées. Un discours «J’aurais aimé être noir» et plusieurs vidéos «salopes» ont été publiées sur YouTube. Il y a aussi une longue conversation Twitter avec d’autres vidéos, interviews et tweets d’Urie lui-même qui font allusion à la transphobie, au capacitisme, au viol, aux insultes raciales, etc.

Cependant, dans un fil Reddit, de nombreux utilisateurs défendent le chanteur, affirmant que son comportement a été pris trop au sérieux.

Urie n’a pas répondu aux allégations tandis que les fans continuent de se référer aux tweets de Weekes

Les comportements abusifs sont souvent considérés comme des «blagues». Ils ne sont pas. Ce ne sont là que quelques exemples des «blagues» que j’ai dû endurer. Quand j’ai arrêté de «jouer avec», les choses ont empiré. pic.twitter.com/tKgVaCSLKF – Breezy Weekes (@BreezyWeekes) 26 juillet 2020

Alors que les fans de PATD attendent la réponse d’Urie aux allégations, certains se réfèrent aux tweets de Breezy Weekes.

«Les comportements abusifs sont souvent considérés comme des« blagues ». Ils ne sont pas. Ce ne sont là que quelques exemples des «blagues» que j’ai dû endurer. Quand j’ai arrêté de «jouer avec», ça a empiré », a partagé Weekes le 26 juillet.

Dans d’autres tweets, Weekes a publié une photo du courrier des fans dans une poubelle, suggérant que Hall l’a jeté.

«Sauf qu’il ne donnait que rarement, voire jamais, à Dallon son courrier de fans lors de spectacles et le jetterait. Je le sais pour un fait parce que nous connaissions de près quelques fans et ils nous demanderaient si nous avions un article peu de temps après l’avoir transmis à Zack et ne l’avons jamais fait. Il a fait croire à Dallon qu’il n’en recevait pas », dit-elle.

Hall n’a pas répondu à ces allégations de Weekes.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez la hotline téléphonique nationale RAINN pour les agressions sexuelles au 1-800-656-4673 pour contacter un membre du personnel formé d’un fournisseur de services d’agression sexuelle dans votre région.